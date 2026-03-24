Наследие группы «Сектор Газа» может оказаться под угрозой из-за нового закона о запрете пропаганды наркотиков. Как отмечает «Абзац», в отличие от действующих коллективов, которые уже начали корректировать свои старые песни, изменять тексты умершего лидера команды Юрия Хоя некому.

По словам адвоката Александра Карабанова, которого цитирует издание, при возникновении претензий правоохранительные органы будут назначать лингвистическую экспертизу. Именно ее вывод определит, является ли то или иное словосочетание пропагандой.

«Наша реальность меняется, многие песни могут быть запрещены для исполнения. Чтобы оставаться в формате, надо менять тексты, приспосабливаться», — посоветовал музыкантам юрист.

В отличие от групп, которые могут оперативно перезаписать треки, хиты «Сектора Газа», большая часть которых была записана десятилетия назад, изменить без участия автора технически и этически проблематично. Солист коллектива Юрий Хой (Клинских) умер в 2000 году.

Новый закон конкретизировал понятие пропаганды наркотиков, подведя под запрет на их упоминание материалы в СМИ и художественных произведениях, опубликованные после 1 августа 1990 года. Под действие закона попадает распространение информации об изготовлении и перевозке веществ, формирование позитивного образа их употребления и оправдание противоправных действий.

Недавно стало известно о перезаписи старых треков группы «Агата Кристи», где содержалось большое количество упоминаний наркотических веществ. В 2023 году две песни коллектива были признаны пропагандой наркотиков.