Герат — культурная столица Афганистана. Местные жители славятся своей образованностью, вежливостью и дружелюбием. Считается, что в Герате исторические памятники сохранились лучше всего — поэтому сюда любят приезжать туристы, а смена власти особо не повлияла ни на атмосферу древнего города, ни на самих гератцев. Например здесь девушки спокойно работают гидами и талибы это не запрещают, а наборот — поддерживают. Наслаждаясь местным десертом и памятниками эпохи Тимуридов, RTVI узнал надо ли закрывать девушке-гиду лицо, сколько стоит экскурсия с ней, причем тут патриотизм и почему дрожат коленки перед получением лицензии.

«В Герате нельзя шагнуть, чтобы не натолкнуться на поэта», — гласит фраза, приписываемая великому поэту Алишеру Навои, уроженцу этого города. Герат — культурная столица Афганистана, этакий местный Петербург. Конечно, с XV века много изменилось и поэтов стало меньше, но общий вайб сохранился: гератцы славятся своей образованностью, вежливостью и дружелюбием.

Талибы в аэропорту проверяют мои документы с улыбкой, в местном офисе министерства культуры и информации, где репортёры должны регистрироваться по прибытии, чиновник играет со своим трёхлетним сыном — все без исключения хвалят мой уровень владения фарси, и за три дня, проведённые в Герате, на меня всего пару раз показывают пальцем с возгласом: «Хореджи!» («иностранец/иностранка» — в фарси нет категории рода).

Считается, что в этом городе исторические памятники сохранились лучше всего — и в годы советского военного присутствия, и в годы гражданской войны судьба была к Герату благосклонна, в отличие от Кабула, который был разрушен почти целиком. Цитадель, пятничная мечеть, гробницы суфиев, минареты и другие памятники эпох Гуридов и Тимуридов, рынок, картинные галереи и стеклодувные мастерские — словом, есть, на что посмотреть и из чего выбрать.

— Всего у нас 800 достопримечательностей, — сообщает чиновник, отдавая сыну бумагу и фломастеры. — Раньше считалось, что 1200, но многие сейчас либо разрушились, либо закрыты на реставрацию. Хотите, мы вам книгу про достопримечательности подарим?

Определённо, Кабулу есть, чему поучиться у культурного соперника.

В апреле 2025 года упомянутый выше офис министерства информации и культуры сообщил, что число туристов, посетивших Герат, выросло на 25%, а гератский музей принял целых 16 000 посетителей. Правда, большая часть из них — афганцы (в 2024-м приехало всего 240 хореджи, и вряд ли за год их число сильно выросло). Статистика по Афганистану в целом выглядит более впечатляюще: газета New York Times со ссылкой на правительственные источники привела в одной из своих статей цифру в 14 500 — именно столько иностранцев побывало в стране с августа 2021-го по апрель 2024-го. Для страны, которая видела всего четыре мирных года после сорока с лишним лет войны, эта цифра — большое достижение (в 2021 году, сразу после смены власти, Афганистан отважились посетить только 691 человек, но потом их число постоянно росло).

Правительство талибов неоднократно заявляло, что иностранным путешественникам в стране рады, а спикер «Талибана» Забиулла Муджахед пару лет назад подчеркнул, что посетить Афганистан с туристическими целями может любой желающий.

Рост числа туристов привёл к тому, что в стране появилось большое количество гидов, легальных и не очень. Причем среди них, несмотря на все запреты, есть и женщины.

Одна из них — Париса Рахими.

***

— Однажды я сидела дома перед телевизором и вдруг подумала: про мою страну обычно говорят только плохое. Надо это менять, — рассказывает Париса за десертом.

Мы встречаемся в одном из гератских кафе, где компания девочек-подростков празднует день рождения (потом они принесут нам кусок торта). Приходят девушки постарше, у которых под обязательными теперь длинными накидками прячутся джинсы, а потом пара: он с прядями обесцвеченных волос, она миниатюрная и похожа на актрису из какой-нибудь корейской дорамы.

— Они не похожи на брата с сестрой, — говорю я.

— Они пара, — улыбается Париса.

— Если я напишу про это, мне не поверят.

— Я и говорю: про Афганистан обычно говорят плохое. Но здесь есть много чего ещё: праздники, надежда, гостеприимство, богатая культура, наконец. Вот о чём надо рассказывать.

Одной из причин, по которым Париса решила стать гидом, было желание поломать стереотипы.

— Я ничего не делаю для себя, — объясняет она, — только для своей страны. Когда я работаю, я никогда не устаю. Мне никогда не надоедает. Я хочу, чтобы как можно больше людей узнало о том, как мы живём на самом деле, какие мы. Я хочу помочь создать тот самый «положительный имидж».

— То есть ты патриотка? — спрашиваю я и на всякий случай повторяю на фарси.

— Да! — тут же соглашается моя собеседница.

Она всегда любила путешествовать, и в детстве, когда родители ехали в другой город, просила взять её с собой. Собственно, в одном из путешествий два года и два месяца назад и началась её нынешняя карьера: в провинции Бамиан, знаменитой древними буддийскими монастырями и небесно-голубыми озёрами Банде-Амир, турист попросил Парису быть его переводчиком.

— Мы с родителями о нём заботились несколько дней, а потом он мне заплатил, — вспоминает девушка. — Мне это показалось странным — зачем деньги, я бы и бесплатно ему помогла? Потом я решила: раз я пока не могу сама посмотреть мир, пусть мир сам приезжает ко мне. И создала аккаунт на Couchsurfing (социальная сеть, члены которой могут бесплатно приютить у себя путешественника на несколько дней).

— Кто первый к тебе приехал?

— Пара из России. Они спросили, почему я не работаю гидом: я знаю историю, знаю английский, люблю общаться с людьми и исследовать новое. И я подумала — хм, а почему бы не попробовать? Кстати, мы до сих пор переписываемся.

— Как к этому отнеслась твоя семья?

— Нормально, они обычно во всём меня поддерживают. Правда, мама скачала сказала: «Да они не приедут» — для неё было странно, что кто-то может хотеть посмотреть Афганистан. Но они приехали, прожили с нами несколько дней, и родителям понравилось. Я теперь регулярно привожу домой своих туристов, и папа с мамой тоже от них чему-то учатся, могут уже сказать несколько простых фраз на английском. Мама у меня закончила девять классов, а папа не учился вообще. Они мной гордятся и ничего не говорят, даже когда я поздно прихожу домой.

— Не говоря: «Сиди дома, мало ли, что»?

— Нет. Они у меня оптимисты.

***

Парисе 20 лет. В 16 она закончила школу — ей повезло, успела до возвращения «Талибана» и введенного запрета на образование для девочек старше шестого класса. Но поступить в университет уже не смогла. По её собственному выражению, девушка не захотела «сидеть дома, страдать и ждать, пока правила изменятся», хотя начинать было непросто. За регистрацию туристов отвечает государственная компания «Афган тур», и когда Париса пришла туда со своим первым туристом получать нужные бумаги, то от страха у неё тряслись руки — она думала, что работать ей не разрешат. Но сотрудники вели себя дружелюбно.

— Они даже сказали: «Мы гордимся, что у нас есть такие девушки», — делится Париса. — Сказали, что им нужны женщины-гиды и похвалили то, что я делаю. Вообще удивительно, как много сейчас возможностей и как мало конкурентов. Если ты не боишься действовать, то все эти возможности — твои.

Случались ли проблемы с властями? — Нет, пока не случалось.

Поначалу Париса даже проводила экскурсии для мужчин, но вскоре религиозная полиция потребовала, чтобы гида сопровождал махрам (родственник-мужчина, в данном случае это был старший брат), а потом разрешила сопровождать только женщин или, в крайнем случае, смешанные группы. Что касается дресс-кода, то на работе Париса не закрывает лицо и носит только платок, а вместо абайи — длинное платье. Это тоже вклад в «положительный имидж», потому что на фото из Афганистана обычно только голубые бурки и чёрные абайи, и это, по мнению моей собеседницы, неправильно:

— Мир будет думать, что бы ничего другого не носим.

Туристическая индустрия в новом Афганистане довольно молода, и правил, регулирующих её, почти нет. Гид может иметь лицензию, а может и не иметь, и это обычно не вызывает вопросов у правительства. Правда, в «Афган тур» гид предоставляет свои личные данные и контакты — если вдруг с туристом что-то случиться, свяжутся с гидом и спросят с него же. Париса с коллегами создали свой сайт Travel to Afghanistan with Female Guides, но формально они не фирма и не компания, просто группа единомышленниц и подруг. Во всех крупных городах Афганистана: в Кабуле, в Мазари-Шарифе и в Бамиане — есть женщина-гид. Одна несколько месяцев назад нашлась даже в Кандагаре, одном из самых консервативных городов страны. Если экскурсии индивидуальные, то день стоит $70, если групповая, то дешевле — около $50. В Герате кроме исторических мест гиды показывают гостям соседние деревни, женские бизнесы и цирк, основанный международной НКО — кроме представлений, для сирот и детей из неблагополучных семей там проводятся занятия по английскому, Корану и нескольким другим предметам. А ещё проводят кулинарные мастер-классы, где можно научиться готовить традиционные афганские блюда.

Париса зачерпывает ещё ложку десерта: бананы, молоко, финики и кусочки фруктов — и объясняет:

— Обычно новые девушки сами пишут нам в соцсетях и говорят, что хотели бы попробовать. Мы их учим азам профессии, потому что у нас уже есть кое-какой опыт, а потом они начинают работать сами. Туристы тоже находят нас через сайт или тот же Инстаграм.

Больше всего туристов приезжает из Китая, а самые лучшие клиенты — это нидерландцы.

— Они вежливые, сдержанные, хорошо одеваются и такие в стиле old money, понимаешь?

***

За окном кафе быстро темнеет — в середине ноября в Герате по-прежнему тепло и солнечно, но дни становятся короткими, как везде. Девочки заканчивают вечеринку, заворачиваются в длинные накидки-чадоры и уходят, официантка в жёлтом платке собирает со стола чайные чашки. К слову, кафе — семейный бизнес: брат считает выручку на кассе, мать и старшие сёстры готовят, а младшие разносят заказы посетителям.

Через десять минут нужно будет попрощаться, и спрашиваю Парису, считает ли она себя успешной. Она задумывается.

— Если смотреть по отзывам, то да. Они у меня только положительные — значит, я успешна как гид. Но хотелось бы большего. Хотелось бы делать туры в другие страны — я не хочу переезжать из Афганистана, но люблю путешествовать, люблю готовиться, собирать чемоданы и намечать маршрут. Ну и к тому же такие туры — это тоже способ рассказать миру о нашей культуре, о нашей жизни. Туристы будут смотреть на меня, и их представление об Афганистане будет меняться.

Что такое успех? Для Парисы успех — это доверие. Она всегда заботится о своих гостях: например, замечает, если они начинают идти медленнее, и сразу ведёт их в ресторан на отдых и обед. Она всегда улыбается и думает, что именно поэтому у неё не бывает трудных туристов — подобное притягивает подобное.

Недавно Париса отправилась в Иран одна — отец проводил её до границы, а дальше наступило время «абсолютной свободы».

— Раньше я была в Иране с мамой, и она всё решала за меня, а на этот раз я поняла, какая я на самом деле сильная и как много могу. Удивительное чувство. В интервью одному тревел-блоггеру я сказала, что хочу стать первой афганской женщиной-лидером — не президентом конечно, ничего подобного, просто бизнес-лидером. Думаю, у меня получилось бы. А ещё хотелось бы выступить перед большой аудиторией — например, на конференции ООН.

Париса позирует для фото, набрасывает чадор (сегодня без него никак, потому что пиджак слишком короткий и не годится для улицы), и мы вместе ловим тук-тук, который увозит нас в прохладные ноябрьские сумерки.

Автор: Александра Ковальская