В Москве и области в ближайшие дни будет царить теплая погода без дождей, рассказал RTVI синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин. Также он сообщил, что появившиеся в столичном регионе радиационные туманы — это нормальное явление, пугаться их не стоит.

«В Москве и по области на этой неделе под влиянием блокирующего антициклона установится прекрасная погода — сухая и солнечная. Максимальные значения температуры воздуха в разгар дня — 19—24 градуса. Ночью при малооблачном небе воздух будет остывать до 8—13 градусов. В отдельные ночи, скорее всего — в четверг и пятницу [11-12 сентября], воздух по области будет охлаждаться до 5—7 градусов. Осадков не будет», — сказал он.

Ильин добавил, что в первой половине недели в столичном регионе ожидается северо-восточный ветер со скоростью 2—7 метров в секунду. В субботу и воскресенье его сменит юго-восточный ветер, который будет слабее — до 1—3 метров в секунду.

Ильин также прокомментировал появление радиационных туманов в Подмосковье.

«На фоне антициклона, центр которого разместился над средней полосой, за счет выхолаживания появляется температура точки росы, минимальная температура выравнивается и образуются туманы. Ничего страшного в этом нет», — сообщил он.

Ранее в своем телеграм-канале главный специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что сегодня на севере и северо-западе Московской области (в частности, в Клину и Волоколамске) появились густые радиационные туманы, которые образуются «за счет ночного выхолаживания приземного слоя воздуха, когда на 2-3 часа температура воздуха понижается до температуры точки росы».

«При такой ситуации туман висит над дорогами и полями, а над реками его нет, поскольку температура воды в реках Подмосковья в течение суток меняется мало», — добавила она.