Двукратная олимпийская чемпионка, гимнастка Светлана Хоркина в программе RTVI «Легенда» назвала российского лидера Владимира Путина «самым спортивным президентом в мире» и высказала свое мнение о том, насколько государство поддерживает спорт в России.

«Я безумно счастлива, что наш президент — самый спортивный президент в мире. Владимир Владимирович Путин всегда боролся и борется за то, чтобы все занимались физкультурой, как минимум систематично. Есть государственная программа, есть процент, которого мы достигнуть должны до определенного года. Поэтому здесь у нас всё хорошо», — заявила Хоркина.

На вопрос, получает ли спорт достаточную поддержку от государства, Хоркина сказала: «Вы знаете, я отвечу как женщина: нам всегда мало».

«Конечно, всегда хочется лучше: чтобы получше объект был, там бассейна не хватает, там корта не хватает, там гимнастического зала мне не хватает <…> Но всё же то, что сегодня делается и сделано уже — ну, это серьезно. Это огромная работа», — подчеркнула Хоркина.

Ранее фигурист и тренер Александр Жулин рассказала в интервью RTVI, что в России наблюдается отток людей из спорта. По его словам, родители стали меньше отдавать детей в спортшколы из-за того, что страну отстранили от международных соревнований.

«Потери огромные. Уже в этом году недобор по школам был, по-моему, 200 тысяч. Это очень много. И просто будет скоро не из кого выбирать», — предупредил Жулин.