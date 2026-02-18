Певец и композитор Аркадий Хоралов рассказал в программе RTVI «Легенда», почему в свое время отказался от сотрудничества с певицей Аллой Пугачевой.

«Это было не настолько настойчивое предложение. Видимо, она хотела больше, чтобы я напросился. Это было так аккуратно сказано, типа: „Хочешь кушать — кушай, не хочешь кушать — не кушай“», — утверждает Хоралов.

По словам певца, он знал, что «Алла Борисовна помогала своим очень много».

«Но если что-то не то — тут же ты улетал, и тебя больше никто не видел. Возьмите [Сергея] Челобанова, возьмите Володю Кузьмина. Где они? <…> Раз — и нет. Зато Киркорыч остался», — отметил Хоралов.

В 1979—1984 годах Хоралов был солистом ВИА «Красные маки». Часть музыкантов ансамбля потом пришли в группу Пугачевой «Рецитал». Хоралов позже говорил в интервью, что не пошел в команду Пугачевой, поскольку к тому времени он написал много своих песен и ему надо было начинать сольную карьеру.

В 2023 году певец Сергей Пенкин в программе RTVI «Легенда» рассказал, почему никогда не участвовал в «Рождественских встречах» Аллы Пугачевой.

«Это их надо спросить — почему. Но, с другой стороны, наверное, нельзя попадать в ее концерты, потому что все артисты, которые многие выступали у нее, — где они? Поэтому я считаю, что лучше быть самим собой», — заявил Пенкин.