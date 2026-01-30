Южный окружной военный суд вынес приговор членам террористической группы из Херсона, признанным виновными в международном терроризме. Как установил суд, агенты СБУ готовили теракты в отношении ключевых руководителей Херсонской военно-гражданской администрации, в том числе пытались убить замглавы администрации — Кирилла Стремоусова. Все фигуранты получили сроки от 14 до 20 лет.

Уголовное дело против девяти фигурантов, арестованных летом 2022 года, рассматривалось военным судом более двух лет. На скамье подсудимых оказались Константин Резник, Сергей Кабаков, Сергей Гейдта, Олег Богданов, Юрий Тавожняковский, Сергей Ковальский, Юрий Каев, Денис Лялька и Сергей Офицеров. Все они жители Херсона. Кто-то ранее служил в ВСУ, кто-то работал в херсонской администрации, Тавожняковского называли бывшим высокопоставленным сотрудником херсонской таможни.

Расследование показало, что все фигуранты входили в террористическое сообщество под руководством сотрудников СБУ. Цель, которая перед ними ставилась, заключалась в подготовке убийств ключевых фигур в администрации Херсонской области. Кто-то следил за местами посещения, маршрутами и автомобилями, кто-то отслеживал перемещение российских военных.

В частности, как установили следователи, группе была поставлена задача взорвать первого заместителя правительства Херсонской области Виталия Булюка, замглавы администрации Кирилла Стремоусова, зампреда по сельскому хозяйству Алексея Ковалева, а также зампреда правительства области Игоря Семенчева.

Как сообщили в Генеральной прокуратуре, с этой целью Резник и Кабаков в мае—июне 2022 года, а Ковальский и Офицеров в июле 2022 года безуспешно пытались подорвать самодельное взрывное устройство, установленное в легковом автомобиле. В этот же период Резник, Кабаков, Гейдт, Богданов и Тавожнянский предприняли неудачную попытку подрыва СВУ на причале, где находился заместитель главы администрации региона Алексей Ковалев.

В июле часть террористической группы была задержана сотрудниками ФСБ, когда те пытались подорвать гидроцикл. Уже 4 августа остальные члены группы, в частности, Каев и Лялька изготовили бомбу для подрыва автомобиля Кирилла Стремоусова, которое передали Ковальскому, действовавшему к тому моменту в рамках оперативно-разыскных мероприятий.

Также следствием было установлено, что Тавожнянский неоднократно передавал соучастникам полученные от кураторов СБУ деньги на подготовку терактов.

Всем фигурантам дела вменялось участие в террористической организации (ч. 2 ст. 205.4 УК РФ) и совершение актов международного терроризма (ч. 1 ст. 361 УК РФ).

По приговору суда 30 января Резник и Кабаков были приговорены к 20 годам лишения свободы, Гейдта, Богданов и Тавожнянский получили по 18 лет, Ковальский и Офицеров — по 17 лет. Каева и Ляльку суд приговорил к 14 годам лишения свободы.

Отметим, что в последствии спецслужбам Украины все же удалось убить одного из чиновников из «черного списка», которым руководствовались члены террористической группы Резника и Кабакова. 28 августа Алексей Ковалев был расстрелян в собственном доме вместе со свой девушкой. Кроме того, в декабре 2022 года украинские спецслужбы предприняли попытку повторного покушения на Булюка. В результате подрыва его автомобиля погиб водитель, сам чиновник получил осколочные ранения, но остался жив.

Организатором повторного покушения на Балюка был признан замначальника херсонского управления СБУ Павел Савицкий. Он заочно приговорен к пожизненному сроку. Исполнители теракта Виталий Скакун и Юрий Доманчук были пойманы и приговорены к 23 и 24 годам лишения свободы соответственно.

Кирилл Стремоусов впоследствии погиб в ДТП. 9 ноября 2022 года на трассе недалеко от Геническа он попал в аварию с грузовиком. Несмотря на то, что Стремоусов находился в бронированном автомобиле, выжить ему не удалось. Грузовик же скрылся с места происшествия. «Комсомольская правда» со ссылкой на знакомого Стремоусова писала, что гибель последнего могла быть неслучайной, потому что «он слишком много кому мешал».