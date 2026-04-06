Россияне, которые должны были отправиться из Стамбула в Москву рейсом авиакомпании «Победа», не смогли вылететь после столкновения самолета со служебным автомобилем и устроили акцию протеста в здании аэропорта. Об этом пишет телеграм-канал «Осторожно, новости».

По словам пассажиров рейса DP 996, изначально вылет был назначен на 5 апреля и должен был состояться в 19:25 (местное время, совпадает с московским). Впоследствии рейс был задержан. Пассажирам объяснили это тем, что небо над югом России было закрыто по причине атак беспилотников.

Около 3 часов ночи пассажиры смогли попасть на борт, однако он вскоре вернулся в аэропорт из-за столкновения с обслуживающим транспортом.

«Перед посадкой нам сказали, что проблему устранили, но потом приняли решение, что самолёт не полетит, так как выявили серьезные повреждения», — приводит слова одного из туристов «Осторожно, новости».

Одна из пассажирок уточнила в комментарии к публикации о временных ограничениях полетов на странице компании «Победа» в соцсети «ВКонтакте», что рейс переносился по меньшей мере четыре раза.

«Представители авиакомпании Победа на связь не выходят. Сотрудники аэропорта не дают никакую информацию. Люди находятся в чужой стране в неизвестности. Информацию, воду, отель — ничего авиакомпания не предоставляет людям. На официальном сайте нет актуальных данных об изменении времени рейса», — написала она.

Позднее было объявлено, что вылет должен состояться в 12:30. В ожидании нового рейса пассажиры собрались у закрытого выхода на посадку, некоторые из них легли спать на полу. Когда борт не прибыл к назначенному времени, они получили СМС-сообщение с информацией о том, что их перенаправили на изначальный рейс «Победы» в 16:00.

«Нам 20 минут говорили, что скоро самолет вылетит за нами из Антальи. В итоге — постоянные изменения без конкретики. Ощущается, что нас жестко обманывали, чтобы просто не заселять в отель и не тратить на нас деньги. Рейса на 16:00 в целом не существует», — поделился с «Осторожно, новости» один из пассажиров.

Сотрудники аэропорта порекомендовали пассажирам обратиться в «Победу», однако дозвониться до представителей авиаперевозчика по горячей линии не удалось. В знак протеста туристы выстроились в живую цепь, препятствуя движению работников аэропорта, и начали скандировать слова: «Хотим домой».

В аэропорту Внуков» подтвердили информацию о задержке рейса, пишет Profi.Travel. Пресс-служба «Победы» не ответила на запрос издания.