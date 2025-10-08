В желании граждан Кубы пополнить ряды российской армии нет ничего странного, и никто не может им это запретить. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, передает корреспондент RTVI. Так депутат прокомментировал публикацию американского журнала Forbes о том, что около 25 тыс. кубинцев якобы могут принять участие в конфликте на Украине на стороне России.

«Никто не может запретить нормальному кубинскому патриоту любить Россию. <…> Если молодые люди на Кубе хотят помочь нашей стране, то что в этом странного? Сколько их будет? Ну, пусть считают, если у них [западных СМИ] есть такая возможность», ― сказал Картаполов.

Он отметил, что граждане Кубы проявляют «самое нежное и нормальное» отношение к России. Картаполов добавил, что в России «рады всем», кто хочет вступить в ряды Вооруженных сил и «помочь нашему народу в справедливой борьбе с мировым фашизмом».

7 октября Госдума ратифицировала межправительственное соглашение о военном сотрудничестве с Кубой. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что ратификация будет способствовать развитию и укреплению сотрудничества между двумя странами в военной области.

Соглашение определяет цели, направления и формы двустороннего сотрудничества, а также защищает от юрисдикции Кубы интересы россиян, выполняющих задачи в рамках документа.

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев в разговоре с RTVI назвал соглашение «хорошим», отметив, что от Кубы «недалеко» до Вашингтона и Флориды.

Журнал Forbes в тот же день выпустил материал, в котором утверждается со ссылкой на украинских чиновников, что «вскоре» к российским военным в зоне СВО якобы могут примкнуть более 25 тысяч кубинцев, что сделает их «крупнейшей иностранной боевой силой в России».

Reuters в свою очередь приводит данные Госдепартамента США, согласно которым в военных действиях на стороне России якобы уже принимает участие от 1 тыс. до 5 тыс. кубинских граждан. Такие сведения, как утверждает агентство, содержатся в несекретной телеграмме Госдепа, адресованной американским дипломатам.

Телеграмма предписывает сотрудникам дипмиссий убеждать союзников США голосовать против резолюции ООН с призывом снять американские санкции против Кубы. Данные о том, что кубинцы якобы сражаются на стороне России, предлагается приводить правительствам союзных стран в качестве аргумента против резолюции, пишет Reuters.

Позиция властей Кубы

Министерство иностранных дел Кубы в сентябре 2023 года сообщило о разоблачении сети по торговле людьми, участники которой якобы вербовали кубинцев для участия в военных действиях на Украине. В сообщении ведомства утверждается, что сеть действовала на территории России.

«Подобные попытки были нейтрализованы, а в отношении лиц, причастных к этой деятельности, возбуждены уголовные дела», — подчеркнули в кубинском МИД.

Министерство подчеркнуло, что Куба не участвует в конфликте на Украине, «имеет твердую и ясную историческую позицию против наемничества» и будет «решительно бороться» против вербовки своих граждан для участия в боевых действиях.

МВД Кубы уточнило, что по делу о вербовке арестованы 17 человек, которым грозит лишение свободы на срок до 30 лет, пожизненное заключение или смертная казнь в зависимости от тяжести обвинений.

Посол Кубы в Москве Хулио Антонио Гармендия Пенья пояснил, что Гавана выступает именно против нелегальной вербовки своих граждан, но не имеет ничего против тех, что хочет «просто подписать контракт и легально принимать участие с российской армией в этой операции».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал Минобороны вопрос о предполагаемом участии кубинцев в СВО. Комментируя публикации западных СМИ о том, что некоторых граждан Кубы, со слов их родственников, якобы обманом привлекли к участию в СВО в обмен на деньги и российский паспорт, Песков заявил, что «каких-то обобщающих формулировок здесь быть не должно, ибо это неуместно».

В мае 2024 года президент Кубы Мигель Диас-Канель посетил парад Победы на Красной площади в Москве и пожелал российскому лидеру Владимиру Путину успехов в проведении СВО. Он также заявил, что Россия «всегда может рассчитывать на поддержку Кубы».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в своей статье по случаю 65-летия восстановления российско-кубинских дипломатических отношений в мае 2025 года выразил Гаване признательность за «неизменную поддержку, оказываемую в контексте развязанной Западом гибридной войны против России».