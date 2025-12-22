В Ростовской области задержана Татьяна Макарова — владелица приюта «Забытые сердца», в котором погибли сотни животных. Это произошло после ее попытки устроить пожар с целью уничтожить улики, сообщил «Блокнот Ростов» со ссылкой на свой источник.

По данным издания, вечером 21 декабря соседи Макаровой пожаловались, что она угрожает сжечь свое хозяйство. Женщина действительно устроила поджог, но возгорание удалось быстро ликвидировать. В результате полиция задержала хозяйку приюта по статье о жестоком обращении с животными, повлекшем их гибель и увечья (ст. 245 УК РФ).

Поскольку в «Забытых сердцах» погибло множество питомцев, в случае признания вины Макаровой грозит штраф до 300 тысяч рублей, до двух лет исправительных работ, до пяти лет принудительных работ или до пяти лет лишения свободы.

Приют работал незаконно, и все об этом знали

В администрации Аксайского района сообщили, что приют «не был официально зарегистрирован и располагался на территории частного домовладения» в СНТ «Речник», то есть работал незаконно. При этом он существовал годами, и Макарова никогда его не скрывала — наоборот, она активно собирала деньги на корм и лекарства, освещала свою деятельность в соцсетях и давала местным СМИ комментарии по проблеме бродячих собак. Ростовские издания называют ее приют самым известным в регионе.

Они пишут, что Макарова начала брать животных на передержку восемь лет назад — сначала в частный дом своей подруги в Ростове. В 2023 году из-за постоянного недовольства соседей и желания расширить территорию она перебралась в СНТ «Родник», где заняла два участка. Некоторое время все шло нормально: женщина принимала питомцев, собирала средства и отчитывалась об их трате в соцсетях.

Проблемы с «Забытыми сердцами» начались в 2024 году. Владельцы животных, отданных туда на передержку, жаловались в соцсетях, что не могут их вернуть. Ростовские зооволонтеры в своих каналах и сообществах стали предупреждать людей о неблагонадежности приюта и убеждали не отдавать туда питомцев. При этом некоторые кураторы продолжали сотрудничать с Макаровой, передавали ей кошек и собак, помогали собирать деньги.

«Ходишь по фекалиям, по головам»

Катастрофическую ситуацию в «Забытых сердцах» раскрыли зоозащитники, которые забеспокоились из-за отсутствия информации о переданной туда кураторской собаке. Макарова отказывалась прислать видео с животным и не пускала внутрь. В ночь на 21 декабря активисты приехали в «Речник» и обнаружили, что ворота приюта «развалены». Они вызвали полицейских и вошли вместе с ними.

На территории приюта разлагались сотни трупов различных животных, включая птиц и енотов. Выжившие питомцы — шесть кошек и восемь собак — находились в состоянии крайнего истощения.

«Горы трупов, просто горы трупов. Полицейские просто обалдели и сказали, что в жизни такого не видели. Ты там ходишь по фекалиям, по головам, хрустит все, можно наступить на череп. Трупы навалены кучами. Я такого даже в фильмах ужасов не видела», — описала увиденное волонтер Александра Гользберг.

Макарова заявила корреспонденту «Блокнот Ростов», что животные умирали от инфекционных заболеваний — но таких было лишь «несколько», а некоторые сбежали через подкоп под забором. По словам женщины, она не убирала трупы и не кормила выживших питомцев, потому что была занята уходом за больной матерью.

Хозяйка «Забытых сердец» признала, что периодически бывала в приюте, но якобы всякий раз впадала в истерику, а попросить других волонтеров о помощи стеснялась. Она также сообщила, что задолжала за корм около 300 тысяч рублей.

«Ест, пьет среди трупов»

Соседи Макаровой по СНТ опровергли ее оправдания: они утверждают, что женщина регулярно приезжала, привозила новых животных, запирала их в приюте и снова уезжала. Донецкие волонтеры рассказали, что недавно передали ей пять собак, привезенных из Мариуполя.

Не поверили ее рассказу и зоозащитники. Одна из них — Алена Кравцова — сообщила, что за последние девять месяцев на нужды «Забытых сердец» было собрано 11 млн рублей в виде пожертвований. Деньги поступали на банковскую карту, принадлежащую третьему лицу, но распоряжалась ею Макарова.

«Я лично передавала ей 2,5 тонны корма, чтобы она кормила животных. А те, оказывается, в это время умирали от голода», — заявила Кравцова.

При осмотре приюта вместе с полицейскими волонтеры обнаружили запасы корма и медикаментов, которые Макарова не использовала. Также они нашли холодильник, заполненный продуктами для самой хозяйки.

«Лимонад, колбаска. То есть она тут ест, пьет среди трупов», — прокомментировала это одна из зооактивисток.

Другая ростовская зоозащитница Галина Лебедь рассказала, что до определенного момента «Забытые сердца» и их хозяйка пользовались хорошей репутацией у кураторов беспризорных животных, но потом Макарова «закрылась в себе и перестала всех впускать», а от помощи отказывалась.

Также Лебедь призвала не называть Макарову «зоозащитницей», поскольку она брала животных на платную передержку. По словам активистки, такие трагедии, как в «Забытых сердцах», можно предотвратить, запретив сбор средств на помощь животным на частные карты.