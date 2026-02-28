Министр внутренней безопасности (DHS) США Кристи Ноэм вызвала серьезное недовольство у чиновников Белого дома, потратив почти 300 млн долларов из средств, предназначенных для охраны границы, на закупку дорогих самолетов. Об этом пишет Axios.

«Это худшая в мире сделка по покупке самолета. Это злоупотребление», — заявил Axios один из высокопоставленных чиновников администрации на условиях анонимности.

Портал отмечает, что еще год назад у министерства не было ни одного частного самолета, но уже в скором времени их может стать три.

В частности, в октябре Ноэм приобрела два бизнес-джета Gulfstream G700 общей стоимостью около 200 млн долларов. Деньги были взяты из фондов, предназначенных для охраны морских границ, закупки новых самолетов C-130 Hercules и модернизации флота Береговой охраны.

Согласно источникам Axios, офис Ноэм уведомил Конгресс о намерении впоследствии возместить расходы Береговой охраны за счет крупной суммы, которую министерство должно было получить в рамках подписанного президентом США Дональдом Трампом в 2025 году «большого прекрасного закона» (One Big Beautiful Bill Act).

«Большой прекрасный закон» предусматривает, в частности, существенное сокращение госрасходов, продление налоговых льгот, подписанных президентом еще в 2017 году, а также повышение расходов на вооруженные силы и охрану границ, включая программу Operation Homecoming, продвигающую «добровольную депортацию».

Третий самолет — Boeing 737, который в DHS уже прозвали «Большой прекрасный джет» — в настоящее время арендуется. Министерство планирует его выкупить примерно за 70 млн долларов.

По данным NBC News, борт рассчитан всего на 18 пассажиров и оснащен баром и спальней. При этом в министерстве его позиционируют как транспорт для лиц, подлежащих депортации, а также чиновников.

Аренда ведется за счет средств той же программы Operation Homecoming. По данным расследования ProPublica, в ней зарегистрировались лишь 25 тыс. человек, и только половине из них помогли вернуться на родину.

В DHS сообщили Axios, что «любой, кто занимается реальным бизнесом, скажет вам, что владеть транспортным средством дешевле, чем долгосрочно его арендовать». Министерство также закупает шесть обычных самолетов Boeing 737 для организации депортационных рейсов.

Портал отмечает, что демократы-законодатели направляли Ноэм письмо с вопросами по поводу стоимости и «стратегии закупок», в том числе насчет люксового авиапарка, но оно осталось без ответа.

В октябре 2025 года газета Washington Post писала, что Береговая охрана США приобрела два бизнес-джета Gulfstream G700 — самолеты с дальностью полета 7750 миль и самым просторным салоном в линейке производителя — для перевозки Ноэм и других высокопоставленных чиновников. Издание оценило сделку в 200 млн долларов, а New York Times — в 172 млн.

Итоговая сумма, по данным WP, существенно превышает 50 млн, которые Береговая охрана изначально запрашивала на один новый самолет. Разница объяснялась расходами на обучение экипажа, «специализированную покраску» и «усовершенствование салона».

В министерстве покупку обосновали соображениями безопасности, однако конгрессмен-демократ Роза ДеЛауро в письме Ноэм была прямолинейна: «Закупка новых роскошных самолетов для вашего пользования свидетельствует о том, что Береговой охране было дано указание поставить ваш комфорт выше ее оперативных нужд».

WP также ранее сообщала, что Ноэм бесплатно проживала в доме, зарезервированном для главного адмирала Береговой охраны, — демократы назвали это расточительством за счет военного ведомства. По оценке газеты, история с самолетами вписывается в устойчивую картину: Ноэм и DHS систематически используют ресурсы ведомства для создания публичного образа, а не для решения оперативных задач. NYT отмечает, что критики указывали на склонность министра к подобным тратам на протяжении всей ее политической карьеры.

Axios пишет, что это не первый раз, когда Ноэм оказывается в центре скандала, связанного с расходованием госсредств. Еще будучи губернатором Южной Дакоты, она потратила более 60 тыс. долларов на ремонт своей резиденции — с дорогими коврами, люстрами и сауной.

Кроме того, расследование Associated Press установило, что Ноэм потратила более 150 тыс. долларов налогоплательщиков на поездки в личных и политических целях, а расходы компенсировала за счет бюджета штата.