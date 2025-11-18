Агентство AFP со ссылкой на участников движения Greenpeace*, сообщило, что Франция и Россия возобновили операции по вывозу отработанного французского ядерного топлива на российские атомные предприятия для его повторной переработки. Общая сумма заключенного в 2018 году «Росатомом» контракта на переработку французского отработанного урана составляет 600 млн евро.

Согласно сообщению агентства AFP, 16 ноября в порту Дюнкерк на севере Франции состоялась погрузка 10 контейнеров с радиоактивными отходами на судно «Михаил Дудин», которое затем направится в Санкт-Петербург.

Участники Greenpeace* сняли погрузку контейнеров с радиоактивными этикетками на видео, — отмечается в сообщении. Судно «Михаил Дудин», зарегистрированное в Панаме, «регулярно используется для перевозки обогащенного или природного урана из Франции в Санкт-Петербург», — утверждает AFP.

Напомним, что в 2018 году французский государственный энергетический холдинг Electricite de France (EDF) заключил сделку на 600 млн евро (700 млн долларов) с дочерней компанией «Росатома» «Техснабэкспортом» (Tenex) на переработку вторичного урана. После чего часть переработанного урана возвращалась во Францию на атомную электростанцию Круа на юге Франции — единственную в стране, которая может использовать повторно обогащенный уран.

Стоит отметить, что контракт с французской компанией — не единственное соглашение «Росатома» со странами Европы по переработке отработанного ядерного топлива. В 2019 году госкорпорация заключила контракт с Германией на переработку 12 тысяч тонн ядерных отходов. Комментируя соглашение, пресс-служба Tenex отмечала, что «речь не идет о ввозе в Россию радиоактивных отходов».

По словам представителя компании, «обедненный уран — это полезное сырье, которое используется на российских обогатительных предприятиях для производства обогащенного урана, так как иностранный обедненный уран ввозится в Россию не «на захоронение», а на переработку до полезного продукта с его последующим вывозом обратно за рубеж». В компании утверждали, что урановые «хвосты», которые остаются после обогащения, находятся на временном хранении «на специальных площадках российских обогатительных комбинатов для дальнейшего использования в атомных и других отраслях промышленности, а транспортировка этого сырья осуществляется в соответствии со всеми международными и российскими требованиями по безопасности».

Следует отметить, что поскольку «Росатом» и его дочерние компании не находятся под санкциями, возобновление операций с французским отработанным ядерным топливом носит законный характер.

«Это не противозаконно, но аморально», — заявила AFP Полин Буайе, глава Greenpeace* во Франции.

*признана в России нежелательной организацией