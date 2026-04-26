Исполняющий обязанности министра военно-морских сил США Хун Цао — бывший кандидат в сенаторы от Вирджинии — запомнился своим заявлением о том, что армии нужны «альфа-самцы и альфа-самки». Об этом напоминает CNN.

В новой должности он курирует флот, который в данный момент играет ключевую роль в сдерживании иранских судов в Ормузском проливе. Ветеран-спецназовец и беженец из Вьетнама, Цао также возглавит реализацию реформ в судостроении, которые стали причиной конфликта его предшественника с главой Пентагона Питом Хегсетом. После назначения он пообещал сосредоточиться на «бескомпромиссной поддержке воинов на передовой».

Ранее Цао был замминистра ВМС США, но чаще всего оказывался отстранен от принятия решений своим тогдашним начальником Джоном Феллоном. После внезапной отставки министра ему удалось получить повышение.

СМИ напомнили скандальные высказывания Цао по поводу американской армии. В частности, в 2024 году на предвыборных дебатах с сенатором Тимом Кейном он резко критиковал политику толерантности, которая внедрялась в Вооруженных силах США с подачи демократов.

«Нам нужны альфа-самцы и альфа-самки, которые готовы вырвать свои внутренности, съесть их и попросить добавки. Это те юноши и девушки, которые выигрывают войны», — заявлял Цао, комментируя проблемы с набором рекрутов.

Цао иммигрировал в США в 1975 году, окончил Военно-морскую академию, служил водолазом и сапером в Ираке, Афганистане и Сомали. В сенатской гонке 2024 года, которую он проиграл кандидату-демократу, Цао активно критиковал политику разнообразия и инклюзивности администрации Джо Байдена, обвиняя ее в кризисе с набором в армию.

Также Цао возмущался увольнением военных из армии за отказ от вакцинации против коронавируса в период пандемии, а потом извинялся перед теми, кто из-за этого покинул ряды ВС РФ. При администрации Трампа всем уволенным «антипрививочникам» разрешили вернуться.