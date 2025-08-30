На вещевом рынке «Национальный» в Волгограде произошел пожар, эвакуированы 600 человек. По данным МЧС на 12:00 мск, возгорание было локализовано на 3200 кв. м., тушение продолжается.

Пожар начался утром 30 августа. В администрации Волгограда сообщили, что возгорание произошло в торговых павильонах на улице Михайлова в Тракторозаводском районе. По этому адресу расположен вещевой рынок, открытый в 2024 году.

По данным администрации, никто не пострадал. Причины возгорания пока неизвестны. Продавцы рынка в разговоре с V1.RU заявили, что в ларьке с лепешками заискрилась проводка. Огонь перешел на крышу — большая часть товара сгорела, но что-то удалось спасти.

Как отмечает корреспондент V1.RU, сотрудники рынка находятся в шоковом состоянии. У некоторых из них сгорели все торговые точки.

«Я женскими вещами торгую. Мы в середине рынка стояли. Все погорело. Вот все, что могли спасти, два мешочка. Даже и половину не спасли», — рассказал один из продавцов.

По его словам, его магазин понес «миллион убытков», а весь рынок — не меньше миллиарда.

«Я обувью торгую, даже не пыталась… У меня под рукой ни мешков, ни больших коробок не было. Свою жизнь спасала!», — рассказала «Блокноту Волгоград» одна из продавщиц.

Региональная прокуратура начала проверку в связи с возгоранием на рынке. На место происшествия выехал прокурор Тракторозаводского района Олег Кабаков.

Из-за пожара закрыта для движения транспорта улица Михайлова, автобусы № 61 и №61а не доезжают до Нижнего Тракторного и разворачиваются на пересечении проспекта Ленина и улицы Дегтярева (остановка «Депо номер 3»).