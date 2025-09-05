Россия и США могли бы сотрудничать по Аляске, заявил российский лидер Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ). По его словам, многие в Соединенных Штатах готовы возобновить работу с российской стороной, но нужна политическая воля.

Путин отметил, что у России «есть хорошие предложения по работе с компаниями США на Аляске». Глава государства уточнил, что у обеих сторон хорошие перспективы для совместной работы в американском регионе: у Вашингтона есть ресурсы, а у Москвы — эффективные технологии сжижения газа.

Но для того, чтобы две страны возобновили экономическое сотрудничество, нужна политическая воля, заявил Путин: «Мы никакие палки ни в какие колеса не вставляем».

«На уровне участников экономической деятельности [американские] компании готовы к сотрудничеству. Не от нас зависит, мы тоже готовы, но, если там будут политические решения, мы будем двигаться и по этому направлению. И в Арктике можем совместно работать», — подчеркнул он.

Президент также сообщил, что в США, Китае и Индии «есть очень много заинтересантов, которые хотят возобновить или начать новую работу с нами».

Российский лидер добавил, что открыт к диалогу со своим американским коллегой Дональдом Трампом, а также заявил о договоренности с ним при необходимости проводить телефонные разговоры.

«Он знает, что я открыт к этим разговорам. И он тоже, я об этом знаю. Но пока по результатам этих консультаций в Европе у нас разговоров не было», — заявил Путин.

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. Основной темой является «Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания».