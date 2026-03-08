Европейские санкции против России дали трещину из-за деятельности небольшой немецкой логистической компании, которая наладила бесперебойный канал доставки запрещенных товаров. Как пишет Politico, в основе схемы лежит использование особого статуса почтовых отправлений и пробелов в законодательстве ЕС.

В центре журналистского расследования оказалась фирма LS Logistics Solution GmbH из Кельна, основанная бывшими сотрудниками RusPost — некогда официальной «дочки» Почты России в Германии, закрытой после введения санкций.

Компания эксплуатирует складской комплекс рядом с аэропортом Берлин-Бранденбург, откуда грузовики с посылками отправляются в Москву и Санкт-Петербург через Польшу и Беларусь.

На упаковке посылок присутствуют наклейки узбекской почты UzPost, которая не имеет права вести логистическую деятельность в ФРГ, но, по ее словам, в данном случае просто предоставляет «свои решения для доставки».

Чтобы доказать существование серого канала поставок, журналисты отправили пять тестовых посылок с подсанкционной электроникой, купленной в берлинских супермаркетах и специально приведенной в неисправное состояние. В каждом грузе были спрятаны GPS-трекеры.

Продавцы, принимавшие посылки, не проверяли их содержимое, ограничившись взиманием платы по 13 евро за килограмм без выдачи чека. Все пять почтовых отправлений, судя по трекеру, проследовали через склад в Шёнефельде, беспрепятственно пересекли границу ЕС в Бресте и благополучно добрались до адресатов в РФ, преодолев в общей сложности почти 2 тысячи километров.

Существование этой схемы в Politico объяснили особенностями функционирования международной почты: в отличие от коммерческих грузов, посылки проходят лишь выборочный риск-ориентированный контроль.

«Это делает их идеальным прикрытием для обхода ограничений», — пишет газета.

Представители LS Logistics в ответ на запрос заявили, что внутренний контроль компании «практически исключает» нарушения, но не гарантирует стопроцентную защиту от попыток махинаций со стороны клиентов.

Материалы расследования были переданы журналистами в соответствующие органы госвласти ФРГ. В частности, Федеральное сетевое агентство уже проверяет законность использования наклеек UzPost на посылках LS Logistics.

Минэкономики Германии, ссылаясь на недавно принятый закон об уголовной ответственности за нарушение санкций, назвало выявленную схему отправки подсанкционных товаров в РФ свидетельством эффективной работы антироссийских ограничений — поскольку для их обхода требуется изобретать все более сложные пути.