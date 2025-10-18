Скончался социолог и публицист Сергей Кара-Мурза, ему было 86 лет. Об этом сообщил философ Рустем Фахитов, а также подполковник Росгвардии, писатель Захар Прилепин. Причина смерти не уточняется.

«Скончался Сергей Георгиевич Кара-Мурза — один из ведущих идеологов и публицистов левопатриотической оппозиции 1990-х — 2010-х», — написал Фахитов.

Он отметил, что Кара-Мурза для него был учителем, а также мудрым и чутким человеком.

«Это огромная потеря для нас. Угас светильник разума, каковых так мало в наше время торжества темных страстей… Безусловно, имя Сергея Георгиевича останется в ряду выдающихся публицистов и идеологов России — величины Белинского или Устрялова», — заявил Фахитов.

Прилепин заявил, что Сергей Кара-Мурза был для него одним из «главных учителей», а также «одним из самых умнейших и честнейших людей эпохи».

«Его книги “Манипуляция сознанием” и “Советская цивилизация” оказали ключевое влияние на мое становление. Социальный философ, провидец и то, что называется совесть народная. Все диагнозы либерализму и национализму он поставил одним из первых», — отметил он.

Сергей Кара-Мурза — социолог, химик и публицист, родился в семье советского китаеведа Георгия Кара-Мурзы. Его племянник — оппозиционер Владимир Кара-Мурза (признан в России иноагентом, а также внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Сергей Кара-Мурза, химик по образованию, в разные годы работал в Академии наук СССР. В 1966 году он защитил кандидатскую диссертацию на тему «Исследование структуры группового вещества крови А».

За свою карьеру Кара-Мурза написал более 50 научных статей по химии, а также работы по истории и методологии науки и науковедению. Среди его публикаций — книги «Проблемы организации науки», «Основы науковедения» (в соавторстве), «Технология научных исследований» и другие.

В 1966—1968 и 1970—1972 годах Кара-Мурза работал на Кубе. С 1968 по 1990 годы он занимал различные должности в Институте истории естествознания и техники АН СССР, начиная с сотрудника и заканчивая заместителем директора. В 1988 году ему было присвоено звание профессора.

После развала СССР работал на разных должностях в Министерстве науки и промышленности России. Кроме того, занимал пост главного научного сотрудника института социально-политических исследований РАН.

Кара-Мурза читал лекции в университетах Испании и работал там приглашенным профессором.

Кроме того, он был членом Союза писателей России, автором книг «Манипуляция сознанием», «Демонтаж народа» и «Потерянный разум». Ученый также занимался исследованиями общества и общественного сознания.

Социолог был противником распада СССР. Он заявлял, что «советский образ жизни по главным показателям отвечал уровню самых развитых стран или превышал его», а в своей книге «Антисоветский проект» Кара-Мурза называл развал Советского Союза «хорошо продуманным преступлением».