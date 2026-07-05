Королевская военная полиция Великобритании начала проверку после того, как крайне важные секретные документы, принадлежащие крупнейшему гарнизону британской армии, были найдены выброшенными на муниципальной мусорной свалке. Об этом сообщает The Sun.

Речь идет о гарнизоне Катерик в Северном Йоркшире, где размещены около 13 тыс. военных. По данным издания, пакет документов с пометкой MoD — Министерство обороны Великобритании — оказался среди мусора примерно в 2,5 мили от места, где должен был храниться. Его случайно нашел посетитель, который подошел к контейнеру выбросить мусор. Бумаги относятся к 2018, 2021 и 2023 годам.

В документах содержались имена и звания военнослужащих, сведения о хранении оружия и графики караульных смен, данные о нарушениях безопасности и протоколах реагирования на тревогу. Большая часть материалов — это журналы ежедневных происшествий из караульного помещения казарм, где базируются 5-й полк Королевской артиллерии и 32-й инженерный полк.

Как пишет The Sun, эти сведения фактически давали представление о системе охраны базы и могли представлять интерес для потенциального злоумышленника.

Нашедший документы мужчина попросил не называть его имя. Он рассказал The Sun, что решил передать бумаги, чтобы они «не попали в чужие руки».

«Они буквально лежали сверху на остальном мусоре в контейнере. Сразу бросились мне в глаза, и я заметил надпись MoD на обложке. Их должны были уничтожить в шредере или хранить в надежном месте», — сказал он.

Что содержалось в бумагах

В журналах описаны несколько инцидентов на базе, которую The Sun называет основным центром подготовки пехоты британской армии. Один из эпизодов касался нарушения безопасности по домашнему адресу военнослужащего в Уигане. В записи говорится: «Сэр, я получил звонок от рядового, который объяснил, что его автомобиль был взломан и из него похитили комплект ACTO».

ACTO — аббревиатура Минобороны Великобритании: Attractive to Criminals and Terrorist Organisations, то есть имущество, представляющее интерес для преступников и террористических организаций. К этой категории относятся ценные и чувствительные военные активы, включая оружие, приборы ночного видения, бронежилеты и зашифрованные радиостанции.

В другом журнале караульный сообщил, что в воротах периметра базы площадью 2400 акров прорезали дыру. «Отверстие достаточно велико, чтобы через него можно было пролезть, и, судя по всему, оно было сделано умышленно. Я по возможности закрыл его. <…> Патруль будет направляться туда каждые два часа, чтобы убедиться в отсутствии дальнейших повреждений», — говорится в записи.

В одном из документов перечислены имена и звания военнослужащих, назначенных для охраны казарм «Марн» в июне 2023 года — он был озаглавлен как сертификат ночной смены караульной службы. Бумаги также включали инвентарную опись караульного помещения: боеприпасы, бронежилеты, фонари, радиостанции, игровые консоли и игры, включая Xbox One S, Call of Duty, Lego Jurassic World и Plants vs. Zombies.

В материалах также была инвентарная опись караульного помещения: боеприпасы, бронежилеты, фонари, радиостанции, игровые консоли и игры, включая Xbox One S, Call of Duty, Lego Jurassic World и Plants vs. Zombies.

Другие журналы содержали сведения об оружии, выданном военнослужащим на базе. Сейчас там идет программа реконструкции стоимостью £90 млн перед передислокацией 21-го инженерного полка.

Кроме того, в документах упоминались проверки так называемых blister safes — защищенных сейфов с мастер-ключами к оружию и боеприпасам, а также случай обнаружения неразорвавшегося боеприпаса на территории аэродрома.

Один из журналов включал показания артиллериста об аварии на базе: автомобиль Nissan столкнулся с прицепом на скорости до 90 миль в час, после чего врезался в ограждение.

В другом отчете говорилось о сержанте, задержанном полицией города Дарема по подозрению в высказываниях расистского или религиозно мотивированного характера. Позднее его отпустили на условиях освобождения на время расследования.

Также в материалах описан случай, когда Королевскую военную полицию и сержанта вызвали после того, как двое военных сели в такси из Дарема до базы, отказались платить £125 и начали вести себя агрессивно. Еще один документ содержал сведения о задержании рядового за вождение в состоянии алкогольного опьянения.

Реакция и расследование

The Sun вернула журналы Министерству обороны, а корреспондент издания связался с Королевской военной полицией. Проверяющие намерены установить цепочку хранения документов — от казарм до пункта утилизации.

Полковник Филип Ингрэм, кавалер ордена Британской империи, бывший старший офицер разведки и безопасности британской армии, заявил, что инцидент указывает на «отсутствие должной осторожности и контроля».

«Армия должна отнестись к этому серьезно, поскольку существует явный риск безопасности. Это нарушение процедур, которое демонстрирует недостаточную ответственность. Я бы хотел провести полный аудит безопасности, чтобы убедиться, что чувствительное оборудование, материалы и документы обрабатываются надлежащим образом. Просто выбросить что-то — это плохая административная практика. Такие материалы следовало поместить в мешок для уничтожения в шредере или сожжения как чувствительные отходы», — сказал он.

По словам Ингрэма, злоумышленники могли бы использовать эти сведения, чтобы понять режим охраны базы, выявить закономерности и изучить поведение персонала.

Депутат от Консервативной партии, бывший министр обороны сэр Гэвин Уильямсон назвал произошедшее «реальной проблемой безопасности» и «конфузом». «Моя главная обеспокоенность — персонал, чьи данные содержались в этих документах. Это глубоко тревожно. Документы такой степени чувствительности требуют строгого обращения от момента создания до утилизации», — отметил он.

Теневой министр (то есть член оппозиционной партии, который в случае прихода его партии к власти претендует на пост соответствующего реального министра) по делам вооруженных сил Марк Франсуа заявил: «Это серьезное нарушение безопасности. Информация потенциально представляет ценность для враждебных субъектов. Крайне важно, чтобы Минобороны как можно скорее разобралось в том, как именно это могло произойти».

Представитель армии сообщил: «Мы очень серьезно относимся к защите нашей информации». По его словам, после оперативной проверки в армии пришли к выводу, что документы не содержали чувствительной оперативной информации оборонного характера.

Похожие случаи

Инциденты с утечкой военных документов в Великобритании происходили и раньше. В апреле 2025 года Министерство обороны начало внутреннюю проверку после того, как бумаги с чувствительной военной информацией нашли на улице в Ньюкасле. Как сообщала BBC, документы обнаружил футбольный болельщик 16 марта в районе Скотсвуд: они высыпались из черного мусорного пакета.

Среди бумаг были звания военнослужащих, электронные адреса, графики смен, сведения о выдаче оружия, а также данные, связанные с доступом к оружейным хранилищам и системе обнаружения проникновения. По данным BBC, материалы, судя по всему, относились к полкам и казармам гарнизона Катерик. Консультант по информационной безопасности Гэри Хибберд оценил угрозу для упомянутых в документах людей как «значительную».

В июне 2021 года секретные документы Минобороны Великобритании, касавшиеся эсминца HMS Defender, нашли на автобусной остановке в графстве Кент.