Королевский суд Винчестера (Великобритания) приговорил к семи годам тюрьмы 66-летнего местного жителя Говарда Филлипса, признанного виновным в оказании помощи иностранной разведке. По версии обвинения, мужчина передал личные данные занимавшего пост министра обороны Гранта Шэппса неким «Диме» и «Саше», которых считал российскими тайными агентами.

Британский политик Грант Шэппс в разное время занимал посты министров обороны и транспорта, руководил МВД и министерством энергобезопасности и углеродной нейтральности. По словам Филлипса, он познакомился с высокопоставленным чиновником в синагоге, когда сам был депутатом местного парламента от округа Уэлвин-Хэтфилд.

По данным обвинения, после выхода на пенсию Филлипс подрабатывал в бюро по банкротству и испытывал финансовые трудности. Он пытался устроиться на работу в Пограничную службу Великобритании и в этот же период — весной 2024 года — связался с российским посольством и предложил свои услуги.

Пока мужчина проходил тестирование и предварительные проверки в связи с предполагаемым трудоустройством, на него вышли люди, представившиеся сотрудниками российской разведки, и завели с ним переписку по электронной почте. На самом же деле это были представители британской спецслужбы под прикрытием.

В итоге Филлипс передал «Диме» и «Саше» USB-накопитель с документом, содержащим перечень потенциально интересующих Россию данных, которые может им предложить. По договоренности со своими собеседниками он оставил флешку в седле велосипеда, припаркованного на одной из лондонских улиц. В мае 2024 года предполагаемые агенты встретились с мужчиной в кафе, где он прямо сообщил им о своей готовности продать личные данные Шэппса и был задержан.

Присяжные вынесли решение о его виновности в июле 2025 года. На слушаниях следствие сообщало, что подсудимый передал одному из своих «контактных лиц» USB-накопитель с информацией о Шаппсе, включая его домашний адрес и местонахождение его личного самолета. Обвинение со своей стороны утверждало, что британец, вышедший на пенсию, пошел на предательство в поисках «легких денег» и сам предложил свои услуги мужчинам, которых считал иностранными агентами.

«Вы были готовы предать свою страну ради денег. Я выношу вам приговор на том основании, что вами движут не идеологические мотивы, а деньги. Вы серьёзно рисковали, не заботясь о том, какой ущерб нанесёте. Благодаря целенаправленной работе спецслужб вас поймали до оказания помощи иностранной разведке, и опасность была предотвращена», — заявила судья, оглашая приговор.

В ходе судебного процесса было также зачитано заявление Шэппса, который признавался, что был «шокирован», услышав рассказ о предательстве Филлипса, и обеспокоен безопасностью своей семьи.

«Он решил взять имеющуюся у него информацию и попытаться продать ее иностранной разведке, тем самым намеренно подвергнув риску меня, мою семью и, в конечном счете, страну. Мои личные данные, предоставленные г-ном Филлипсом, крайне конфиденциальны, и я еще раз хочу сказать, что любое их раскрытие подвергает меня и мою семью вполне реальному и серьезному риску. Неприемлемо то, что безрассудное поведение одного человека подвергает всю мою семью чрезвычайно серьезным рискам, связанным с деятельностью иностранной разведки», — возмутился политик.

Шэппс подчеркнул, что сейчас «у Великобритании и так достаточно дел, связанных с внешними угрозами», поэтому стремление Филлипса «продать данные о министре обороны недружественному иностранному государству не может не шокировать».

Защита Филлипса строилась на том, что он якобы хотел не продать данные о Шэппсе, а «разоблачить» российских агентов и потом передать информацию о них Израилю, поскольку считал, что это «принесет пользу» государству. Бывшая жена подсудимого заявила в ходе слушаний, что он «мечтал бы быть похожим на Джеймса Бонда» и что он смотрел фильмы о МИ5 и МИ6, поскольку был «увлечен этим».