Видеоаналитика на базе искусственного интеллекта, созданная компанией NtechLab, помогла в розыске более 5 тыс. людей в Новосибирской области за три года работы. Среди найденных — преступники, а также пропавшие, в том числе пожилые люди и дети.

Систему видеоаналитики Find Face Multi используют в регионе в рамках АПК «Безопасный город». Алгоритм анализирует видеопоток с городских камер, расположенных в местах массового скопления людей, на объектах транспортной инфраструктуры, на улицах и площадях города, а также в госучреждениях. Точность распознавания составляет более 99,9%, а на анализ у системы уходят доли секунды.

За три года, которые систему используют в регионе, она помогла обнаружить свыше 5 тыс. лиц, находившихся в розыске. Только в 2025 году с помощью ИИ правоохранителям органам Новосибирской области удалось задержать почти 3 тыс. преступников, что на 60% больше, чем в 2024 году. Кроме того, за прошлый год благодаря нейросетевым технологиям NtechLab в регионе нашли более 130 детей.

«Новосибирская область широко применяет новейшие технологии в различных сферах, в том числе и в безопасности. Важно также понимать, что даже сам факт наличия видеоаналитики в том или ином регионе повышает уровень безопасности. Человек, зная, что его можно выявить благодаря ИИ-решениям, всерьез задумается, совершать ему противоправное действие или нет», — отметил генеральный директор NtechLab Алексей Паламарчук.

Как отметил заместитель министра цифрового развития и связи Новосибирской области Антон Лошаков, к системе подключено более 1,2 тыс. камер. Власти региона продолжают внедрение ИИ для повышения уровня безопасности жителей, эффективного управления городским хозяйством, «умного» управления транспортными потоками и дорожным движением.

Система распознавания лиц и силуэтов компании NtechLab работает в крупнейших российских городах, в том числе в Краснодарском крае, Ростовской, Самарской областях, а также в ЯНАО, Кабардино-Балкарии и в Ставропольском крае.