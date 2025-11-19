Саудовская Аравия закупит у США истребители F-35 и 300 танков, а также будет сотрудничать с Вашингтоном в ядерной отрасли и сфере развития искусственного интеллекта (ИИ). Кроме того, Эр-Рияд увеличит инвестиции в американскую экономику почти до 1 трлн долларов.

Как сообщает пресс-служба Белого дома, американский президент Дональд Трамп и наследный принц Мухаммед бин Салман подписали пакет соглашений, укрепляющих стратегическое партнерство между двумя странами. Они охватывают ядерную энергетику, критически важные минералы, искусственный интеллект и оборонную сферу.

Ключевыми, как уточняется в документе, стали соглашения о сотрудничестве в области гражданской ядерной энергетики, добыче критически важных полезных ископаемых, а также меморандум о взаимодействии в области ИИ.

Энергетика, технологии и минералы

В частности, стороны подписали совместную декларацию о завершении переговоров по сотрудничеству в сфере гражданской ядерной энергетики. Многомиллиардная сделка рассчитана «на десятилетия вперед», подчеркивает Белый дом. Документ предусматривает, что американские компании станут приоритетными партнерами королевства в этой области.

Также достигнута договоренность по критически важным минералам. Рамочное соглашение предусматривает диверсификацию цепочек поставок стратегического сырья и защиту интересов американской промышленности.

Помимо этого, Эр-Рияд и Вашингтон подписали меморандум, который предоставляет королевству доступ к американским технологиям, одновременно защищая их «от иностранного влияния и гарантируя, что американские разработчики будут определять будущее глобального искусственного интеллекта».

Оборона и безопасность

Также было подписано стратегическое соглашение по обороне, которое, как утверждает Белый дом, укрепляет военное партнерство двух стран.

Документ облегчает работу американских оборонных компаний в королевстве, предусматривает компенсацию расходов США со стороны Саудовской Аравии, а также «подтверждает, что королевство рассматривает Соединенные Штаты как своего основного стратегического партнера».

В частности, Трамп одобрил крупный пакет военных поставок Эр-Рияду, включая будущие партии истребителей F-35 и около 300 американских танков.

Экономическая сфера

Договоренности стали продолжением майского визита Трампа в Эр-Рияд, когда Саудовская Аравия взяла на себя обязательства инвестировать в США 600 млрд долларов.

«В рамках значительного расширения этого партнерства наследный принц объявил сегодня, что Саудовская Аравия увеличит свои инвестиционные обязательства в Соединенных Штатах почти до 1 триллиона долларов», — говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

Инвестиции королевства будут направлены в американскую инфраструктуру, технологии и промышленность. Страны договорились активизировать работу по торговым вопросам, включая снижение нетарифных барьеров и признание стандартов.