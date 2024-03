Знаменитый дизайнер Айрис Апфель скончалась на 103-м году жизни в собственном доме в Палм-Бич (Флорида, США), пишет британская газета The Guardian со ссылкой на ее агента Лори Сейл. Информацию о смерти «иконы моды» подтвердил The New York Times ее душеприказчик Апфель Стю Лозер.

NYT напоминает, что светская львица и дизайнер интерьеров в конце жизни «поразила мир моды дерзким богемным стилем, сочетающим винтаж хиппи и высокую моду, находила сокровища на блошиных рынках и упивалась противоречиями».

В возрасте 80-90 лет Апфель «задавала тенденции, предлагая шумные, дерзкие ансамбли» вроде розового свитера из ангоры и юбки из антикварной китайской парчи XIX века, обожала нефритовые бусы до колен, меховые боа, «совиные» очки-блюдца и многочисленные браслеты.

«Многие называли ее яркой, эксцентричной, причудливой и даже вульгарной в таких нарядах, как накидка из перьев с позолоченными кончиками и атласные ботфорта цвета фуксии от Yves Saint Laurent», — пишет газета.

«Когда вы не одеваетесь, как все, вам не нужно думать, как все», — говорила в 2011 году сама Апфель в интервью NYT.

Апфель родилась в 1921 году в Квинсе. Ее отец Сэмюэль Баррел владел стекольно-зеркальным бизнесом, а мать — уроженка России по имени Сэди — держала модный бутик. Их дочь изучала историю искусств в Нью-Йоркском университете и искусство в Университете Висконсина, работала в Women’s Wear Daily, училась у дизайнера интерьеров Элинор Джонсон.

В 1948 году она вышла замуж за Карла Апфеля, специалиста по рекламе. Детей у них не было. С середины прошлого века они создавали интерьеры для частных клиентов, таких как Грета Гарбо и Estée Lauder, основав компанию Old World Weavers по реставрации и продаже текстиля. Апфели поставляли ткани в Белый дом при девяти президентах США, от Гарри Трумэна до Билла Клинтона. Пара объезжала музеи и базары по всему миру в поисках образцов текстиля.

«Квартиры Апфель в Нью-Йорке и Палм-Бич были полны мебели и безделушек: фарфоровые коты, плюшевые игрушки, статуи, богато украшенные вазы, позолоченные зеркала, искусственные фрукты, чучела попугаев, картины Веласкеса и Жан-Батиста Грёза, манекены в страусином боа», — рассказывает NYT.

В 1992 году Апфели продали бизнес и вышли на пенсию, но Айрис продолжала выступать в качестве консультанта. В 2005 году Метрополитен-музей, столкнувшись с отменой выставки, в поисках замены в последнюю минуту обратился к дизайнеру со смелым предложением — организовать выставку одежды из ее шкафа. До этого Метрополитен выставлял предметы из дизайнерских коллекций, но индивидуальный гардероб — никогда.

Экспозиция Rara Avis («Редкая птица»), размещенная в Институте костюма Метрополитена, включала 82 ансамбля и 300 аксессуаров — бакелитовые браслеты 1930-х годов, тибетские браслеты-манжеты, дорожный костюм с тигровым узором собственного дизайна, пушистое манто из ламы и белки от Fendi.

«Это не коллекция. Это рейд по моему шкафу. Я всегда думала, что для выставки в Метрополитене нужно быть мертвым», — заявила тогда Апфель.

Куратор выставки Гарольд Кода, помогавший организовать экспозицию, заявил, что для такого подбора одежды необходимы смелость и развитое визуальное чутье. «Не пытайтесь повторить это у себя дома», — шутил он.

Практически мгновенно Апфель стала мировой знаменитостью — о ней начали писать глянцевые журналы, ей предлагали рекламные контракты, обсуждали в колонках и блогах, приглашали читать лекции и вести семинары. Техасский университет наделил ее статусом приглашенного профессора.

В 2007 году вышла книга «Редкая птица моды: непочтительная Айрис Апфель», а в 2014 году Нью-Йоркский кинофестиваль открывался документальным фильмом Альберта Мэйлса «Айрис», который вышел в прокат в 2015 году. Тогда же в возрасте 100 лет ушел из жизни супруг дизайнера.

В 2017 году компания Mattel создала по образу Апфель единственную в своем роде куклу Барби, которая сразу стала коллекционным лотом, не поступая в продажу. В 2018 году дизайнер опубликовала книгу «Айрис Апфель: Случайная икона» — автобиографический сборник размышлений, анекдотов и наблюдений о жизни и стиле.

В 2019 году, в возрасте 97 лет, она подписала контракт с международным модельным агентством IMG и участвовала в его фотосессиях и показах.