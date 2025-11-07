Для разработки лекарств против рака используются антитела, которые получают из организма лам. О том, как это происходит, ученые рассказали RTVI в документальном фильме Сергея Морозова «Опередить рак. В поисках чудо-лекарства».

Животному вводят фрагменты раковых клеток, после чего его организм начинает вырабатывать к ним антитела. Утверждается, что процедура безопасна для ламы.

«По сути, мы этой ламе делаем прививку, и иммунитет ламы начинает работать на нас, начинает производить огромное количество самых разных антител», — пояснила директор по научному развитию компании BIOCAD Анна Владимирова.

Далее, после «некоторых манипуляций», у ламы берут небольшое количество иммунных клеток, продолжила Владимирова.

«При помощи молекулярно-генетических методов изымаем оттуда информацию о генетическом материале и создаем т. н. библиотеку [антител]. И если лама хорошо поработала, то в этой библиотеке будут насчитываться десятки миллионов самых разных вариантов антител, среди которых нам при помощи некоторого количества лабораторных методов нужно найти тот самый кандидат будущего препарата», — добавила Владимирова.

Лам используют потому, что у этих животных — сильный иммунитет.

«Лет 15 тому назад, когда люди только приступили к активным генетическим исследованиям, вообще считалось, что камелиды — ламы, альпаки, верблюды, викуньи — не болеют раком. Это был такой достаточно интересный факт: их иммунная система, кажется, справлялась с этим всем», — рассуждает директор Департамента вычислительной биологии BIOCAD Александр Надолинский.

По его словам, на данный момент задокументированы случаи рака у лам, «но их не так много». Кроме того, не часто встречаются случаи онкологии у акул. «Хотя работать с акулами в фарме, наверное, гораздо сложнее», — добавил Надолинский.