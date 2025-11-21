Истребитель индийского производства HAL Tejas потерпел крушение в последний день авиасалона Dubai Airshow 2025, пишет Associated Press. Пилот не успел катапультироваться и погиб, сообщает ANI News со ссылкой на ВВС Индии.

Инцидент произошел в 14:10 по местному времени (13:10 мск) на территории международного аэропорта Аль-Мактум. На кадрах с места происшествия видно, как самолет на большой скорости врезается в землю, после чего над ним поднимается облако черного дыма.

Накануне в СМИ и соцсетях появилась информация, что ранее у этого самолета случилась утечка топлива. О том, что «истребитель пролил топливо на землю» писало и турецкое издание SavunmaSanayiST, специализирующееся на оборонной и авиационной тематике.

Индийское Минобороны позднее отвергло эти сообщения, назвав информацию об утечке топлива фейком и «безосновательной пропагандой». Согласно публикации ведомства в X, на кадрах, на которых якобы видно утечку топлива, на самом деле показывают «плановый слив конденсата из системы экологического контроля самолета и бортовой системы выработки кислорода».

«Это стандартная процедура для самолетов, эксплуатируемых во влажных условиях, например, в Дубае», — заявили в Минобороны страны.

Индийские СМИ пишут, что Самолет Tejas Mk 1 стал одним из главных достижений страны на мировой арене.

«Tejas уже приезжал сюда и участвовал в выставке ранее. Интерес был колоссальным. Мы рассчитываем, что в этом году выставка также оправдает большие ожидания не только местного населения, но и посетителей, хотя бы продемонстрировав возможности самолет», — говорил заместитель начальника штаба ВВС Нармдешвар Тивари.

Авиашоу Dubai Airshow 2025 проходит в 19 раз. Выставка открылась 19 ноября и должна завершиться 21 ноября. На ней представлена аэрокосмическая и оборонная промышленность разных стран. Ежегодно в авиасалоне принимают участие около 1,5 тыс. компаний со всего мира.