В случае, если после укуса клеща человек начинает испытывать выраженную головную боль или неврологические симптомы, необходимо немедленно обратиться за специализированной помощью, чтобы избежать отека головного мозга, который может представлять смертельную опасность. Об этом рассказал 360.ru врач-инфекционист Сергей Вознесенский.

Иксодовые клещи, передающие через укус заболевания, способные привести к энцефалиту, активизировались в Московской области в связи с теплой погодой, которая установилась в марте. При этом в столичном регионе отсутствует риск заражения от клещей рода Hyalomma, обитающие в южных районах страны.

Как пишет агентство «Москва» со ссылкой на ведущего научного сотрудника отдела дезинсекции (с лабораторией энтомологии) Института дезинфектологии Федерального научного центра гигиены имени Эрисмана Роспотребнадзора Михаила Алексеева, эти насекомые, привыкшие к лесостепным, степным и полупустынным регионам, не смогут выжить в слишком влажных условиях.

Традиционно в группу риска включают физически активных городских жителей, часто бывающих в лесах, парках или на даче. Наиболее распространенный способ заражения — передача вируса при укусе, когда клещ впрыскивает инфицированную слюну в ранку на теле своей жертвы.

Помимо этого, существует также риск заражения при употреблении некипяченого, непастеризованного молока инфицированных животных, так как в желудке вирус не разрушается.

Инкубационный период заболевания при заражении от укуса может длиться от одной до двух недель. Первыми проявлениями вируса могут стать повышение температуры, тошнота, рвота, головные и мышечные боли. В европейской части России доля летальных случаев составляет 1-3%, однако на Дальнем Востоке этот показатель может достигать 40%.

Чтобы избежать заражения, при прогулке по тенистым и влажным местам на природе рекомендуется закрывать шею, подмышки, живот и область паха светлой гладкой тканью с плотном прилегающими манжетами, заправлять брюки в носки и использовать высокие ботник, а голову прикрывать платком или капюшоном.

Одежду также следует покрыть репеллентом, соблюдая инструкцию применения, а после возвращения домой следует внимательно осмотреть тело на наличие волдырей. Людям, на постоянной основе пребывающим в природных условиях, стоит задуматься о прививке от клещевого энцефалита.