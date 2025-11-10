Ученые разгадали загадку странных отверстий в горах на западе Перу, обнаруженных менее века назад, которые даже называли «инкубатором для яиц пришельцев». Анализ растительных остатков и аэрофотосъемка показали, что так выглядел древний рынок, при инках ставший местом сбора и учета дани. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Antiquity.

В 1933 году журнал National Geographic опубликовал фотографию, сделанную летчиком Робертом Шиппи. На ней была видна узкая полоса длиной полтора километра из 5-6 тысяч неглубоких ям, расположенных в определенном порядке на вершине холма. Эту достопримечательность, на которую долгое время не обращали внимание археологи, прозвали Монте-Сьерпе (змеиная гора) за схожесть со змеиной кожей. На современных картах,она называется Полоса отверстий.

Ширина полосы варьируется от 14 до 21 метра, она ориентирована примерно с север на юг, глубина ям составляет 5—100 сантиметров, ширина — 1-2 метра.

Расположена Полоса отверстий на пересечении древних торговых путей доиспанского времени между двумя крупными поселениями инков — Тамбо Колорадо и Лима-ла-Вьеха. О предназначении этого объекта долгие годы ведутся споры. Предполагалось, что ямы могли служить для сбора воды, задержки тумана, выращивания растений, устройства захоронений и добычи полезных ископаемых. В интернете высказывались и экзотические предположения вроде того, что это инкубатор для яиц пришельцев. Однако ни одна из версий не получила подтверждения из-за отсутствия каких-либо сохранившихся артефактов.

Чтобы пролить свет на предназначение древнего объекта, ученые под руководством Джейкоба Бонгерса из Университета Сиднея сделали микроботанический анализ растительных остатков, собранных в ямах, и провели с помощью дронов аэрофотосъемку высокого разрешения. По словам ученых, одной из главных находок были следы таких растительных культур как рис, а также диких растений, традиционно использующихся для вязания корзинок.

«Полученые данные подтверждают гипотезу, что в доиспанские времена местные жители выстилали отверстия растительными материалами и выкладывали в них продукты, используя плетеные корзины и возможно вязанки для транспортировки», — пояснил Бонгерс.

Однако самое интригующее открытие было сделано с помощью аэрофотосъемки: математическая картина расположения ям напомнила ученым ки́пу — устройство для счета с помощью шнурков с узелками, которым пользовались инки.

Особое сходство ученые нашли с кипу, найденным в долине Писко и ныне хранящемся в Этнологическом музее в Берлине. У него отдельные шнурки разделены на 80 групп схожего размера, каждая из которых состоит из 10 или 11 шнурков.

Из полученных данных ученые сделали вывод, что Полоса отверстий была создана людьми культуры Чинча в XII — первой трети XVI веках и служила рынком для обмена продуктами, а во времена инков стала местом сбора и учета дани.

«Мы предполагаем, что это место изначально служило рынком для обмена товарами во времена Чинча и в итоге стало местом сбора и перераспределения дани и других товаров в государстве инков», — говорится в публикации.