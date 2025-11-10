Ученые разгадали загадку странных отверстий в горах на западе Перу, обнаруженных менее века назад, которые даже называли «инкубатором для яиц пришельцев». Анализ растительных остатков и аэрофотосъемка показали, что так выглядел древний рынок, при инках ставший местом сбора и учета дани. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Antiquity.

В 1933 году журнал National Geographic опубликовал фотографию, сделанную летчиком Робертом Шиппи. На ней была видна узкая полоса длиной полтора километра из 5-6 тысяч неглубоких ям, расположенных в определенном порядке на вершине холма. Эту достопримечательность, на которую долгое время не обращали внимание археологи, прозвали Монте-Сьерпе (змеиная гора) за схожесть со змеиной кожей. На современных картах,она называется Полоса отверстий.

Ширина полосы варьируется от 14 до 21 метра, она ориентирована примерно с север на юг, глубина ям составляет 5—100 сантиметров, ширина — 1-2 метра.

Расположена Полоса отверстий на пересечении древних торговых путей доиспанского времени между двумя крупными поселениями инков — Тамбо Колорадо и Лима-ла-Вьеха. О предназначении этого объекта долгие годы ведутся споры. Предполагалось, что ямы могли служить для сбора воды, задержки тумана, выращивания растений, устройства захоронений и добычи полезных ископаемых. В интернете высказывались и экзотические предположения вроде того, что это инкубатор для яиц пришельцев. Однако ни одна из версий не получила подтверждения из-за отсутствия каких-либо сохранившихся артефактов.

Чтобы пролить свет на предназначение древнего объекта, ученые под руководством Джейкоба Бонгерса из Университета Сиднея сделали микроботанический анализ растительных остатков, собранных в ямах, и провели с помощью дронов аэрофотосъемку высокого разрешения. По словам ученых, одной из главных находок были следы таких растительных культур как рис, а также диких растений, традиционно использующихся для вязания корзинок.

«Полученые данные подтверждают гипотезу, что в доиспанские времена местные жители выстилали отверстия растительными материалами и выкладывали в них продукты, используя плетеные корзины и возможно вязанки для транспортировки», — пояснил Бонгерс.

Однако самое интригующее открытие было сделано с помощью аэрофотосъемки: математическая картина расположения ям напомнила ученым ки́пу — устройство для счета с помощью шнурков с узелками, которым пользовались инки.

Особое сходство ученые нашли с кипу, найденным в долине Писко и ныне хранящемся в Этнологическом музее в Берлине. У него отдельные шнурки разделены на 80 групп схожего размера, каждая из которых состоит из 10 или 11 шнурков.

Ethnologisches Museum, Staatliche Museen zu Berlin, photographs by Claudia Obrocki; figure by J. Osborn (CC BY-NC-SA 4.0)

Из полученных данных ученые сделали вывод, что Полоса отверстий была создана людьми культуры Чинча в XII — первой трети XVI веках и служила рынком для обмена продуктами, а во времена инков стала местом сбора и учета дани.

«Мы предполагаем, что это место изначально служило рынком для обмена товарами во времена Чинча и в итоге стало местом сбора и перераспределения дани и других товаров в государстве инков», — говорится в публикации.

«Это исследование помогло пониманию того, как древние сообщества видоизменяли ландшафты, чтобы объединять людей вместе и поощрять их взаимодействие. Наше открытие расширяет представление о бартерных рынках и о происхождении и разнообразии местных практик счета внутри и за пределами Анд», — пояснил Бонгерс.