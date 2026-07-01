Не стоит у детей «красть» радугу — «символ детства». Об этом в беседе с RTVI заявила первый замглавы комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева в кулуарах съезда партии «Новые люди» в Москве.

Ранее пользователи соцсетей заметили, что в одном из выпусков мультсериала «Губка Боб Квадратные Штаны» закрасили радугу — в сцене, где главный герой создает ее руками, она полностью закрыта однотонным желтым цветом.

«Не вижу ничего плохого в обычной детской радуге, очень много было замечательных песенок и так далее. Не нужно красть ни у детей, ни у нас радугу — символ детства. И добавлять к разным манипуляциям еще больше возможности манипулировать. Иногда банан — это просто банан», — подчеркнула Горячева.

После того как в 2023 году Верховный суд РФ признал экстремистским «Международное движение ЛГБТ», в России запретили демонстрацию экстремистской символики, к которой порой относят и радугу.

На этом фоне возникали споры и по поводу флага Еврейской автономной области (ЕАО), на котором присутствует радужная полоса, — некоторые пользователи соцсетей и активисты предлагали изменить символику региона. Однако губернатор ЕАО Ростислав Гольдштейн в беседе с RTVI заявил, что ничего общего с символикой ЛГБТ-движения* флаг не имеет.

«Если вы откроете первоисточники, то увидите. Когда Моисею явился Господь на горе Синайской, тот спросил: “Как мой народ узнает, что ты постоянно с нами?” И тот говорит: “Я буду вам являться в виде радуги”. Поэтому флаг Еврейской автономной области — это все-таки библейский символ. И не надо путать», — сказал он.

* решением Верховного суда «Международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России