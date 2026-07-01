С 1 июля мужчинам-военнослужащим Финляндии разрешили носить длинные волосы. То есть правила, которые касаются причесок, теперь применимы ко всем вне зависимости от пола.

«Отныне правила, действующие для женщин, будут применяться ко всем. Согласно этим правилам, волосы [в армии] могут быть длинными, но не должны быть распущенными. Критерии таковы: шея должна быть открыта, уши должны быть видны, а волосы не должны закрывать глаза», — отмечает финский портал Yle.

При этом привлекающие внимание прически, к примеру — ирокезы, по-прежнему запрещены, как и окрашивание волос в яркие цвета.

Также, в отличие от правил в соседней Швеции, в Вооруженных силах Финляндии военным нельзя отращивать бороду и иметь другую растительность на лице «без исключительной и обоснованной» причины.