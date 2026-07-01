Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил, что Россия, по мнению украинского командования, может готовить наступление на Черниговскую область со стороны Брянской области. Об этом он сказал в интервью телеканалу TSN. По словам Сырского, такой сценарий рассматривается как один из наиболее вероятных и, как утверждает главком ВСУ, может быть направлен на расширение линии фронта и отвлечение украинских резервов от других участков.

«Нам известно, что Путин поручил российскому Генеральному штабу рассмотреть различные сценарии наступления, в том числе один, начатый с территории Беларуси, с целью захвата Киева и других территорий», — заявил Сырский.

Сырский также сообщил, что, по имеющейся у украинской стороны информации, президент России Владимир Путин поручил Генеральному штабу рассмотреть несколько вариантов наступательных действий, в том числе сценарий с использованием территории Беларуси. При этом главнокомандующий выразил мнение, что власти Беларуси не согласятся предоставить свою территорию для такой операции. Несмотря на это, украинское военное командование учитывает и этот вариант развития событий.

«Наиболее вероятный сценарий, и это подтверждается несколькими показателями, — это возможность проведения наступательных операций на севере с российской территории, а именно из Брянской области… Не в направлении Киева, а в направлении Черниговской области», — сказал Сырский.

Ранее в комментарии для LIGA.net Сырский заявил, что Украине необходимо сформировать новые бригады для усиления обороны северного направления. По его словам, Россия, не добившись поставленных целей на основных участках фронта, стремится расширить активные боевые действия на севере, что может увеличить протяженность линии фронта примерно на 160 километров. Главком ВСУ также отметил преимущество российских войск в живой силе и технике и подчеркнул, что для прикрытия более протяженного фронта требуются новые подразделения, поскольку, по его словам, старые «бригады нельзя просто растянуть».

В конце марта 2025 года Владимир Зеленский заявил, что, по данным украинской разведки, Россия готовит наступление на Сумы. А 9 апреля того же года Сырский заявил, что президент «абсолютно прав» и что российское наступление на Сумы «уже началось». В реальности никакого наступления на Сумы так и не произошло.