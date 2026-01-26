Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила МВД России, кардинально меняющий подход к допуску иностранцев на территорию страны для долгосрочного проживания и получения гражданства. Документ вносит изменения в два ключевых федеральных закона — «О гражданстве Российской Федерации» и «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», пишут ТАСС и РБК.

Ключевым изменением является радикальное расширение перечня судимостей, которые закрывают иностранцу путь в Россию. Если сейчас, например, для отклонения заявления о гражданстве требуется наличие судимости именно за умышленное преступление, то по новым правилам основанием станет любая неснятая или непогашенная судимость, вне зависимости от формы вины (умысел или неосторожность).

Аналогично для вида на жительство (ВНЖ) и разрешения на временное проживание (РВП): сейчас аннулирование или отказ возможны в основном за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, а новый закон вводит запрет за любое преступление, факт осуждения за которое не снят.

Принципиально, что учитываться будут судимости не только за преступления, совершенные на территории России, но и за рубежом, если содеянное признается преступлением по российскому Уголовному кодексу.

Как рассказал РБК председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев,для реализации этого требования закон обязывает практически всех иностранных граждан (за исключением детей, не достигших 14-летнего возраста) при подаче заявлений на РВП, ВНЖ или гражданство прикладывать официальный документ компетентного органа своего государства (или государства постоянного проживания) об отсутствии (или наличии) судимости.

Справка должна быть актуальной — выдана не ранее чем за три месяца до даты подачи заявления. Это сделано для исключения ситуации, когда человек мог быть осужден уже после получения такого документа. Если иностранец получает документы последовательно (сначала РВП, затем ВНЖ), повторно предоставлять справку при подаче на ВНЖ не потребуется.

Для граждан Украины закон устанавливает особый переходный период в два года, в течение которого они будут освобождены от этой обязанности из-за практической невозможности получить подобные справки от украинских властей.

Законопроектом прямо оговаривается, что новые жесткие основания для отказа и аннулирования не будут иметь обратной силы. Они не коснутся уже выданных видов на жительство, разрешений на временное проживание или принятых решений о предоставлении гражданства. Действовать нормы начнут только после официального вступления закона в силу.

Проект был разработан для исполнения конкретных поручений президента России Владимира Путина от октября 2024 года, а также по итогам совещания у заместителя председателя Совета безопасности Дмитрия Медведева в апреле 2025 года. На этапе согласования Минюст вносил предложение распространить требование о справке о судимости также на получение разрешения на работу, однако МВД отклонило эту инициативу.

В ведомстве пояснили, что такое расширение выходит за рамки данных президентом поручений, а разрешение на работу, в отличие от ВНЖ и РВП, дает право лишь на временную трудовую деятельность, но не на проживание. Законопроект уже получил одобрение ФСБ и МИД.

Ужесточение миграционного законодательства происходит параллельно с последовательным сокращением государственных квот на выдачу разрешений на временное проживание. Если в 2024 году квота составляла около 10,6 тысяч разрешений, то на 2025 год она была снижена до 5,5 тысяч, а на 2026 год и вовсе утверждена на уровне всего 3,8 тысяч РВП.