Северный арктический федеральный университет (САФУ) в Архангельске разрешил студентам готовить дипломные работы в соавторстве с искусственным интеллектом. При этом основную, экспериментальную часть ИИ не придумает — это обучающимся придется писать самостоятельно, считают в вузе. Как оценили идею соавторства студентов и ИИ депутаты Госдумы и ректоры других высших учебных заведений, — в материале RTVI.

В ногу со временем

Первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева отметила, что нейросети в скором времени станут обыденностью нашей жизни и отрицать их использование было бы как минимум недальновидно.

«Идти в ногу со временем важно для любого ВУЗа. Рада, что коллеги не закрываются, а шагают навстречу прогрессу. То, что университет разрешил использовать нейросети — уже большой шаг, а особенности можно регулировать уже в процессе», — поделилась Горячева в беседе с RTVI.

По ее мнению, оценивать процент, который выпускник пишет с помощью ИИ, нужно на практике, и только после этого делать выводы. Тем более, что ответственность за дипломную работу все равно остается на студенте. И без детального погружения в работу и тему учащийся не сможет подготовить достойный диплом даже в соавторстве с нейросетью, считает депутат.

«Главная задача при выпуске — подтвердить свою квалификацию и профессионализм. Для применения искусственного интеллекта также важно знать предмет и обладать навыками. И в любом случае, после выпуска, работодатель спросит с выпускника по его компетенциям, а не по тому, что написано у него в дипломе», — отметила Горячева.

С ИИ или нет, нужно заставить студента мыслить

По мнению члена комитета Госдумы по просвещению Анатолия Вассермана, большая задача в вопросе применения нейросетей в написании работ стоит перед преподавателями, которым необходимо заставить студента мыслить и анализировать независимо от технологий ИИ.

«С моей точки зрения, ничего страшного не будет, если при подготовке дипломной работы используется искусственный интеллект. Тем более, если преподаватели понимают, как проверить студента на понимание предмета. Но сумеют ли преподаватели вуза составлять такие темы диплом работ, чтобы студент все-таки продолжал думать и мыслить сам — это другой вопрос. Надеюсь, что преподаватели Северного арктического федерального университета его решили прежде, чем разрешать пользоваться искусственным интеллектом», — поделился мнением Вассерман.

При этом депутат подчеркнул, что также необходимо научить студентов работать с самыми разными источниками информации и инструментами получения данных. По мнению Вассермана, заимствование подобного опыта в другие вузы — вопрос времени.

«Практически все используют искусственный интеллект в качестве поисковой машины. Вопрос в том, как студент будет пользоваться помощью поисковых данных, какие цели себе поставит. От специалиста требуется не только знание, но и понимание и умение пользоваться любыми инструментами — справочниками, научными статьями, возможностями ИИ. Конечно, для проверки знания и понимания нужны разные методы. Думаю, рано или поздно все это разрешат», — заключил Вассерман.

Научить пользоваться нейросетью, но не брать текст нейросети

Несмотря на то, что выпускникам российских вузов необходимо обладать компетенциями в сфере искусственного интеллекта, они должны самостоятельно писать выпускные квалификационные работы, заявила в разговоре с RTVI заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Екатерина Харченко.

«Безусловно, развитие искусственного интеллекта — это будущее <…> Но мое глубокое убеждение, что текст, который сгенерировала нейросеть — это не то же самое, что научить студента пользоваться нейросетью. Другое дело, если это выпускник IT-специальности, а нейросети являются предметом и объектом его исследования — будь то ВКР или курсовая работа», — отметила она.

Говоря о возможности регулировать применение искусственного интеллекта в вузах на законодательном уровне, Харченко подчеркнула, что содержание экзамена или выпускной квалификационной работы закрепляется учредителем вуза, а также локальными нормативно-правовыми актами самой образовательной организации, в то время как на федеральном уровне регламентируются только подходы к государственной итоговой аттестации.

«Я считаю, что существующей нормативно-правовой базы и требований, в том числе — к антиплагиату, а также тех программ, которые есть, — они, кстати, выявляют и тексты, сформированные нейросетью, — достаточно для того, чтобы вузы могли предъявлять понятные и прозрачные требования к выпускным квалификационным работам студентов», — заключила она.

«Насоздавали искусственный интеллект и не знаем, что делать»

Ректор РГГУ Александр Безбородов признает, что с решениями, основанными на искусственном интеллекте, сегодня приходится считаться, это объективная реальность. Однако, это порождает опасения.

«Но нет никакой возможности, чтобы они вытеснили натуральный интеллект, чтобы искусственный интеллект получал квалификацию вместо студента. Мы вот это что ли хотим? Вот когда вместо студента будет искусственный интеллект квалификацию получать — значит, такой вуз, значит, не контролирует ситуацию, плохие преподаватели, которые не различают сгенерированные вставки от реального интеллектуального продукта. А это всегда видно», — отметил Безбородов.

Он поделился, что в РГГУ очень жесткое законодательство относительно использования неоригинального текста в работах. В вузе контролируют этот процесс и выявляют сгенерированные блоки с помощью системы «антиплагиат». По его мнению, когда определенный вуз заявляет про 40% или 20% допустимой нормы текста, сгенерированного ИИ, — тут много искусственного.

«Все инструменты пока в руках человека, а не чьих-либо. А если мы не перестаем удивляться сами себе, насоздавали искусственный интеллект и не знаем, что делать, то можно отправить к 60-летней истории разных стран, которые создали ядерное оружие, а потом сидят и думают, что с ним делать», — подчеркнул Безбородов.

Он также добавил, что даже без определения допустимого процента преподаватель может понять, на сколько хорошо сам студент владеет темой, понимает ее. Для этого есть как консультации, на которых педагог слышит речь и рассуждения учащегося, так и сама защита, где всегда есть возможность задать дополнительные вопросы, и студенту придется отвечать самостоятельно — без помощи соавтора — нейросети.