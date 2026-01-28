После 50 лет риск сердечно-сосудистых заболеваний резко возрастает. Среди них наиболее опасны инсульт и инфаркт — состояния, которые требуют немедленной медицинской помощи. Чем раньше человек распознает признаки, тем выше шанс спасти жизнь и снизить последствия.

Первые признаки инсульта:

Внезапная слабость или онемение лица, руки или ноги, особенно с одной стороны тела.

Нарушение речи: трудности с произношением слов или пониманием речи.

Проблемы с координацией, головокружение, потеря равновесия.

Резкое нарушение зрения на один или оба глаза.

Внезапная сильная головная боль неизвестного происхождения.

Если хотя бы один из этих симптомов появляется внезапно, следует немедленно вызвать скорую помощь — каждая минута важна для сохранения функций мозга.

Первые признаки инфаркта:

Боль в груди, отдающая в левую руку, спину, шею, челюсть.

Одышка, чувство нехватки воздуха.

Сильная слабость, холодный пот, тошнота.

Учащенное сердцебиение или ощущение «пропущенных ударов».

У людей старше 60 лет боль может быть нетипичной (в животе, спине).

При появлении этих симптомов нельзя пытаться дожидаться улучшения — срочный вызов скорой помощи и госпитализация спасают жизнь и уменьшают риск осложнений.

Профилактика после 50 лет:

Контроль давления, уровня сахара и холестерина.

Отказ от курения и умеренное потребление алкоголя.

Регулярная физическая активность.

Сбалансированное питание.

Профилактические обследования и консультации врача.

Инсульт и инфаркт проявляются внезапно, и распознать их первые признаки жизненно необходимо. Даже если симптомы кажутся незначительными, промедление может стоить жизни.