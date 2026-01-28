После 50 лет риск сердечно-сосудистых заболеваний резко возрастает. Среди них наиболее опасны инсульт и инфаркт — состояния, которые требуют немедленной медицинской помощи. Чем раньше человек распознает признаки, тем выше шанс спасти жизнь и снизить последствия.
Первые признаки инсульта:
- Внезапная слабость или онемение лица, руки или ноги, особенно с одной стороны тела.
- Нарушение речи: трудности с произношением слов или пониманием речи.
- Проблемы с координацией, головокружение, потеря равновесия.
- Резкое нарушение зрения на один или оба глаза.
- Внезапная сильная головная боль неизвестного происхождения.
Если хотя бы один из этих симптомов появляется внезапно, следует немедленно вызвать скорую помощь — каждая минута важна для сохранения функций мозга.
Первые признаки инфаркта:
- Боль в груди, отдающая в левую руку, спину, шею, челюсть.
- Одышка, чувство нехватки воздуха.
- Сильная слабость, холодный пот, тошнота.
- Учащенное сердцебиение или ощущение «пропущенных ударов».
- У людей старше 60 лет боль может быть нетипичной (в животе, спине).
При появлении этих симптомов нельзя пытаться дожидаться улучшения — срочный вызов скорой помощи и госпитализация спасают жизнь и уменьшают риск осложнений.
Профилактика после 50 лет:
- Контроль давления, уровня сахара и холестерина.
- Отказ от курения и умеренное потребление алкоголя.
- Регулярная физическая активность.
- Сбалансированное питание.
- Профилактические обследования и консультации врача.
Инсульт и инфаркт проявляются внезапно, и распознать их первые признаки жизненно необходимо. Даже если симптомы кажутся незначительными, промедление может стоить жизни.