Второй апелляционный суд общей юрисдикции Санкт-Петербурга утвердил приговор россиянину Михаилу Взводнову, признанному виновным в госизмене и шпионаже в пользу Швеции, сообщает ФСБ. Мужчина получил 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима, штраф 250 тыс. рублей и ограничение свободы на один год.

Ранее такой приговор вынес Ленинградский областной суд.

По данным ФСБ, Взводнов 1965 года рождения, имеющий вид на жительство в Финляндии и работавший инженером-конструктором предприятия оборонно-промышленного комплекса, состоял в шпионской связи со Службой разведки и безопасности Швеции (MUST) и выполнял задания по сбору военно-технической информации в России.

Как установили в ведомстве, представители иностранных спецслужб, действуя в том числе в интересах Украины, пытались получить данные, содержащие гостайну, о вооружении и технике, используемых российской армией в ходе СВО.

По указанию шведских кураторов Взводнов ездил из Финляндии в Россию, где в условиях строгой конспирации собирал сведения и хранил их в своем загородном доме для передачи иностранной разведке. Согласно инструкциям от шведских спецслужб, передача информации должна была производиться в заранее оговоренное время бесконтактным способом через тайниковые закладки. Взводнов передавал данные о расположении предприятий ОПК, а также средств ПВО и личного состава ВС РФ, размещенных в Ростове-на-Дону.

В 2023 году Взводнов был задержан с поличным, отмечает ФСБ. Против него было возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ о государственной измене в форме шпионажа.

В октябре 2025 года ТАСС со ссылкой на судебную статистику Судебного департамента при Верховном суде сообщал, что за первое полугодие 2025 года российские суды вынесли обвинительные приговоры за госизмену 105 россиянам и за шпионаж — 11 иностранцам. Двое обвиняемых в госизмене получили пожизненное заключение.

Среди осужденных оказались пятеро несовершеннолетних от 14 до 17 лет, самой многочисленной стала возрастная группа от 18 до 30 лет — 44 человека. У почти половины осужденных (41) высшее образование, больше половины (55) не имели постоянного источника дохода. Среди них оказались 15 рабочих, восемь учащихся и студентов, столько же предпринимателей, шесть военнослужащих и шесть адвокатов или нотариусов, три государственных и муниципальных служащих.

Все 11 иностранцев, приговоренных к лишению свободы за шпионаж, оказались гражданами стран СНГ, большинство из них в возрасте от 18 до 40 лет.

Для сравнения: в 2024 году количество приговоров за государственную измену выросло в России почти в четыре раза — осуждены 145 человек, за шпионаж осуждены 23 человека. Статья о госизмене предусматривает, помимо шпионажа или выдачи сведений, составляющих гостайну, также переход на сторону противника либо оказание финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи в деятельности, направленной против безопасности РФ.