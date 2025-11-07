В октябре 2025 года сегмент ипотечного кредитования продемонстрировал наиболее значительную динамику роста среди всех видов розничных кредитов. Согласно данным аналитической компании Frank RG, объем выдач жилищных займов достиг 484 млрд рублей, что на 21% превышает показатели сентября и на 36% — результаты октября прошлого года, пишет «Коммерсант».

В количественном выражении было оформлено 101,7 тысяч кредитов. Этот показатель стал абсолютным максимумом с начала года, при этом процесс восстановления рынка, начавшийся в феврале, до октября характеризовался более скромными темпами роста (не более 15% в месяц).

Этот впечатляющий рост произошел на фоне цикла снижения ключевой ставки Банка России, которая в октябре достигла 16,5%. Важную роль сыграла и реализация накопленного спроса, особенно на рынке вторичного жилья, где заемщики стремились успеть совершить сделки до ожидаемого роста цен и предстоящих изменений условий семейной ипотеки с февраля 2026 года.

При этом средний размер ипотечного кредита снизился на 2%, составив 4,7 миллиона рублей, что эксперты объясняют стремлением заемщиков минимизировать долговую нагрузку в условиях сохраняющихся высоких ставок.

Несмотря на позитивную динамику, рыночные ставки по ипотеке остаются высокими. По данным на начало ноября, средневзвешенная ставка составляет 21,24% годовых. Хотя с августа она снизилась на 1,8 п.п., банки отмечают, что дальнейшее существенное смягчение условий маловероятно до более значительного снижения ключевой ставки ЦБ. К концу года эксперты прогнозируют снижение рыночных ставок лишь на 0,5-1 п.п.

Парадоксальным на фоне роста выдач выглядит снижение среднего размера кредита на 2% (до 4,7 млн руб.). Аналитики объясняют это двумя причинами: высокой долговой нагрузкой на заемщиков в условиях дорогих кредитов, что вынуждает их вносить большую часть стоимости жилья из собственных сбережений, а также строгими требованиями банков к оценке платежеспособности.

Прогноз на конец года остается оптимистичным: участники рынка ожидают роста выдач еще на 10-20% в ноябре-декабре. Этому будет способствовать сезонный фактор (получение годовых премий, желание завершить сделки до конца года).

Однако потенциал роста будет ограничиваться все еще высокими ставками по рыночным программам, считают эксперты. При благоприятном развитии событий ежемесячный объем рынка может стабилизироваться на уровне 500-600 млрд рублей.