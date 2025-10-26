Предложение запретить выдачу семейной ипотеки каждому из супругов является «абсолютно правильным», заявил в разговоре с «Подъемом» глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Ранее телеграм-каналы и СМИ сообщали, что Минфин планирует ввести новые правила, согласно которым муж и жена будут указаны в одном договоре как созаемщики.

По утверждению Аксакова, супруги часто берут вторую квартиру по льготной ипотеке, чтобы впоследствии «продать [ее] дороже и заработать на этом».

«Ипотечные кредиты давали, чтобы решить жилищную проблему, а не для того, чтобы бизнес делать. <…> Поэтому один ипотечный кредит на семью — это правильно. И благодаря этому больше семей сможет воспользоваться программой, поскольку выбирается сумма и соответственно кому-то не достается», — считает он.

Парламентарий отметил, что не только поддерживает такие поправки, но и считает «упущением» то, что они не были рассмотрены раньше. Нововведения будут приняты в ближайшее время, подчеркнул Аксаков.

Его коллега — глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов — согласился с тем, что вопрос выдачи семейной ипотеки «запущен», поэтому сейчас важно отрегулировать этот процесс. Депутат убежден, что лучше ввести ограничения, чем полностью закрыть программу.

По его словам, люди, которые «просто зарабатывали на семейной ипотеке», создали проблемы для тех, кто действительно нуждается в ней.

«Потому что взвинтились цены, раздули пузырь, и ресурсы в конечном итоге стали заканчиваться. Это плохо. Здесь надо смотреть в комплексе», — пояснил Нилов.

Он отметил, что главная задача — помочь семьям, которые остро нуждаются в жилье. Депутат добавил, что сейчас в Госдуме и Совфеде идут дискуссии по поводу корректировки этой программы, а правительство, на его взгляд, должно оценить все риски.

О возможных изменениях в правилах по программе семейной ипотеки ранее писал портал NEWS.ru. По данным издания, новые правила предполагают, что муж и жена участвуют в одном договоре в качестве созаемщиков.

Кроме того, запрещается включать в льготную программу третьи лица. Сейчас кредит можно взять на «донора», который сам покупать жилье не планирует. NEWS.ru уточнял, что новые правила Минфина начнут действовать с 1 февраля 2026 года. Ведомство эту информацию не подтверждало.