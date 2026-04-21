В условиях военного конфликта Иран предоставил своим полевым командирам расширенную автономию в управлении иракскими ополченческими группировками, разрешив некоторым из них проводить операции без предварительного одобрения Тегерана. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на трех бойцов ополчения и двух чиновников.

Многие поддерживаемые Ираном формирования интегрированы в силовой аппарат Ирака и финансируются через его госбюджет, что вызывает критику со стороны США и других стран, чьи объекты подверглись иранским атакам.

Согласно данным пяти информированных источников, наиболее радикальные фракции теперь действуют под руководством иранских советников с децентрализованной командной структурой. Как пояснил один из представителей ополчения на условиях анонимности, «различные силы получили полномочия действовать в соответствии со своей собственной оценкой обстановки на местах, не обращаясь к центральному командованию».

«США все равно будут считать, что у них есть свобода действий для нанесения ударов по ополченцам», — отмечает сотрудник Вашингтонского института ближневосточной политики Майкл Найтс.

По его словам, это может вылиться в попытку сформировать новое правительство Ирака, менее зависимое от влияния вооруженных групп.

Ключевые лидеры иракских ополченцев, похоже, не вовлечены в нынешние боевые действия напрямую — и удары США и Израиля, направленные в основном на командиров среднего звена и советников иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР), их не затронули.

Проиранские ополченческие группировки в Ираке — это преимущественно шиитские вооруженные формирования, существующие чаще всего под эгидой иракских официальных государственных структур. Бойцы получают зарплату из госбюджета Ирака, имеют доступ к оружию и разведданным.

Большинство из них входят в состав «Сил народной мобилизации» (ПМУ, или аль-Хашд аш-Шааби) — зонтичной структуры, созданной в 2014 году для борьбы с ИГИЛ*. Многие из этих отрядов сохранили вооружение и влияние, превратившись в самостоятельную политическую и военную силу.

Наиболее тесные связи с Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана поддерживают несколько радикальных фракций. Среди них:

«Катаиб Хезболла» (Батальоны Партии Аллаха) — одна из самых влиятельных и наиболее тесно связанных с Ираном группировок. Включена США в список террористических организаций. Действует как в Ираке, так и в Сирии. Известна атаками на американские военные объекты и дипломатические миссии.

«Харакат Хезболла ан-Нуджаба» (Движение Партии Аллаха «Нуджаба») — активное формирование, действующее в Ираке, Сирии и Ливане. Поддерживает прямые контакты с командованием КСИР. Её лидеры неоднократно заявляли о координации действий с Тегераном.

«Катаиб Сайид аш-Шухада» (Батальоны Повелителя мучеников) — группировка, которая участвовала в боевых действиях в Сирии на стороне правительственных сил.

Критику со стороны США и их союзников вызывает тот факт, что эти формирования являются частью иракской армии и одновременно действуют в интересах иностранного государства (Ирана).

Иракское правительство, особенно после прихода к власти премьера Мохаммеда Шиа ас-Судани в 2022 году, оказалось в сложном положении: с одной стороны, оно зависит от поддержки проиранских партий, входящих в правящую «Координационную структуру», с другой — сталкивается с давлением США, требующих разоружить или обуздать ополченцев.

