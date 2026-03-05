Иранские беспилотники 5 марта нанесли удары по территории Нахичеванской автономной республики в Азербайджане, пострадали два человека. Об этом сообщил МИД страны.

По данным ведомства, один дрон врезался в здание терминала аэропорта Нахичевани, а другой упал рядом со школой в селе Шакерабад. Пострадали двое мирных жителей, здание аэропорта повреждено.

МИД Азербайджана осудил атаки беспилотников, заявив, что это «противоречит нормам и принципам международного права и способствует усилению напряженности в регионе».

Азербайджанское ведомство потребовало от Ирана разъяснений «в кратчайшие сроки», а также принятия срочных мер для предотвращения подобных ситуаций. Баку оставляет за собой право принять «соответствующие ответные меры», добавили в МИДе.

Иранский посол в Азербайджане Муджтаба Демирчилу вызван в МИД республики, ему будет выражен «решительный протест».

Занятия в двух школах, расположенных вблизи аэропорта Нахичевани, приостановлены, ученики и учителя эвакуированы, сообщает Report со ссылкой на Минобразования автономной республики.

Нахичевань граничит с Ираном, Турцией и Арменией.

«Любой подтвержденный удар по этой территории будет означать значительную эскалацию с потенциальными последствиями для региональной безопасности», — пишет издание Azernews.

Ранее издания Qazetchi и Azeri Times сообщили со ссылкой на источники, что войска Азербайджана приведены в боевую готовность и переброшены к границе с Ираном, чтобы «предотвратить потенциальное распространение конфликта на свою территорию».

По данным Qazetchi, азербайджанским военным отменили отпуска. На границе развернуты системы ПВО и радиоэлектронной борьбы. Минобороны республики не комментировало эту информацию.

В начале марта глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с иранским коллегой Аббасом Аракчи. Дипломат заверил, что Баку не допустит использования своей территории для проведения операций против Ирана.

Байрамов также выразил соболезнования в связи с гибелью верховного лидера Исламской республики аятоллы Али Хаменеи и иранских граждан в результате американско-израильских ударов.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 4 марта посетил иранское посольство, сделал запись в книге соболезнований и встретился с послом Муджтабой Демирчилу.