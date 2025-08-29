По данным британских ученых, человечество стремительно приближается к критической отметке в вопросе глобального потепления. Согласно их выводам, при сохранении нынешних объемов выбросов парниковых газов так называемый углеродный бюджет будет полностью исчерпан уже через три года.

Под этим термином понимается предельное количество углекислого газа, которое еще можно выделить в атмосферу, чтобы удержать рост глобальной температуры в пределах 1,5°C — цели, установленной Парижским соглашением.

На начало 2025 года этот лимит составляет примерно 130 миллиардов тонн CO₂. Если же рассматривать менее строгие цели по ограничению потепления уровнями 1,6°C или 1,7°C, то эти пороги могут быть достигнуты в течение девяти лет.

Актуальность проблемы подчеркивается данными за 2024 год, когда средняя температура на планете превысила доиндустриальные показатели на 1,52°C. Основной причиной этого явления ученые называют человеческую деятельность, такую как сжигание ископаемого топлива и вырубка лесов.

В противовес этой тревожной статистике метеоролог Александр Шувалов, руководитель прогностического центра «МЕТЕО», в комментарии для Инфо24 призвал не спешить с выводами о неминуемой климатической катастрофе.

По его мнению, такой сценарий является лишь одним из возможных, и его вероятность оценивается как крайне малая. Специалист подтвердил, что тенденция к росту температур и увеличению частоты экстремальных погодных явлений сохранится, однако считает преждевременным говорить о катастрофе в ближайшей перспективе.

«Безусловно, рост температуры будет продолжаться, что уже отражается во всех климатических данных. Я думаю так: да, рост температуры будет продолжаться, да, интенсивность экстремальных явлений будет нарастать, однако говорить о климатической катастрофе на данном этапе преждевременно», — считает эксперт.

Шувалов также добавил, что эксперты международной группы экспертов по изменению климата рассматривают несколько сценариев будущего — от самых пессимистичных до более оптимистичных, — и то, какой из них реализуется, напрямую зависит от эффективности мер по снижению выбросов, которые предпримет мировое сообщество.