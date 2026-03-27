Мужчина, работавший в сфере информационных технологий в Санкт-Петербурге, перестал выходить на связь. Об этом пишет Life.

По его данным, 39-летний специалист отправился на пробежку 18 марта, а последний сигнал его телефона был зафиксирован на Арсенальной набережной. Члены семьи на протяжении нескольких дней безуспешно пытались найти его своими силами, после чего подали заявление в правоохранительные органы.

Родственники, в частности, обратили внимание на неожиданные детали, которые обнаружили дома у пропавшего — дверь в квартиру была оставлена открытой, а ключи и иностранная валюта лежали на видном месте. Близкие подозревают, что его могли похитить.

Уроженец Москвы проживал в Санкт-Петербурге один в арендованной квартире. Один из знакомых пропавшего мужчины назвал его «обеспеченным» и рассказал, что тот любил дорогие машины и владел двумя автомобилями.

Родственники также обратились к волонтерам «ЛизаАлерт», которые распространили ориентировки по округе и в сети. Организатор поисков сообщила 78.ru, что в квартире у пропавшего осталось без присмотра домашнее животное — геккон.

«Дома все указывает на то, что он не собирался никуда уезжать. И своего питомца Дмитрий никогда бы не оставил без еды», — заявил источник «КП-Петербург».

Его работодатель рассказал, что до исчезновения мужчина две недели был на больничном и вернулся на работу только на сутки, причем ушел в этот день пораньше, якобы из-за плохого самочувствия, после чего перестал выходить на связь.

Инфорг поиска «ЛизаАлерт» Марина сообщила 360, что последний раз IT-эксперта видели вечером 18 марта вечером. Мужчина, любивший бегать, направился на пробежку в сторону Арсенальной набережной, но домой не вернулся. Заявка о его исчезновении поступила в отряд 21 марта.