В Санкт-Петербурге 19-летний уроженец Ухты убил своего бывшего одноклассника Андрея, который тоже переехал из Коми, и попытался покончить с собой, но при этом вызвал скорую и был спасен врачами. Сейчас подозреваемый в Елизаветинской больнице, на него завели уголовное дело. Что известно об этой истории — в материале RTVI.

СУ СКР по Петербургу сообщило, что тело молодого человека 2005 года рождения со смертельными ранениями, нанесенными ножом и молотком, было обнаружено вечером 13 октября в квартире на Среднерогатской улице. Предварительное следствие установило, что у жертвы произошла ссора со знакомым.

«Фигурант нанес оппоненту смертельные ранения молотком и ножом. После совершения преступления он вызвал скорую медицинскую помощь и попытался свести счеты с жизнью, однако ему была оказана помощь и он доставлен в больницу», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале петербургского Следкома.

При осмотре квартиры следователи изъяли нож и молоток, предположительно использованные для совершения преступления, а также предметы одежды подозреваемого со следами крови. По уголовному делу назначено несколько судебных экспертиз, результаты которых должны пополнить доказательную базу.

У палаты госпитализированного подозреваемого выставлен спецпост. В ближайшее время ведущий дело следователь подаст в суд ходатайство об избрании для него меры пресечения.

Что известно о задержании и месте преступления

SHOT называет имя подозреваемого — Владимир Лукошников. По данным канала, они с жертвой выросли в Ухте (Коми) и учились в одном классе, а летом 2025 года оба переехали в Петербург. Убитый снимал квартиру на Среднерогатской улице в Московском районе, предполагаемый убийца — студию в Толубеевском проезде в Парголово.

Как пишет SHOT, Лукошников сам позвонил в экстренные службы и сообщил об убийстве бывшего одноклассника, назвав адрес и код домофона. Когда на место происшествия выехали сотрудники полиции, молодой человек вызвал скорую к себе в квартиру, пояснив, что предпринял попытку суицида.

«В доме на Среднерогатской правоохранители нашли тело убитого 19-летнего парня. А с квартиры на Толубеевском скорая забрала убийцу — предварительно, он находился в невменяемом состоянии», — говорится в сообщении канала.

По его данным, на теле жертвы обнаружены множественные травмы — шесть ножевых ранений в область шеи и столько же следов от ударов молотком по голове. «Комсомольская правда» пишет, что «у жертвы не было ни одного шанса — Андрей готовился спать и лежал в кровати раздетый и уставший».

Петербургское издание «78» отрицает, что подозреваемый при задержании находился в невменяемом состоянии.

«В беседе с полицейскими он признался, что давно хотел убить человека, и не чувствовал какого-либо давления. При разговоре вёл себя адекватно», — пишет оно.

SHOT публикует предварительные данные о том, что подозреваемый страдал маниакальным расстройством, ранее наблюдался у психотерапевта и пил антидепрессанты, но «потом бросил» из-за отсутствия выраженного эффекта. «78» утверждает, что молодой человек «не состоял на учётах в психдиспансере».

Не исключено, что убийца и жертва вместе принимали наркотики, под воздействием которых и вступили в конфликт. Телеграм-канал «112» утверждает, что в квартире, ставшей местом преступления, были найдены и изъяты «приспособления для употребления запрещенных веществ». По информации «Mash на Мойке», одно из таких устройств лежало рядом с трупом.

По неподтвержденным данным, в квартире Лукошникова была обнаружена записка, которую он адресовал родным. В ней молодой человек распоряжался, чтобы после смерти его тело кремировали, а личные вещи передали Никите — его другу и соседу по квартире.

Поехал в Питер за девочкой: что известно о подозреваемом

По информации «112», у молодого человека были сложные отношения с родственниками: в какой-то момент он прекратил общаться с матерью и сразу после окончания учебы переехал из Ухты в Санкт-Петербург, откуда на малую родину больше ни разу не приезжал. Как утверждает «78», Лукошников скрывал от родителей свой адрес в Петербурге и имя соседа по квартире, ничего не рассказывал о личной жизни.

«В семье были конфликты, обиды, причём юноша обвинял мать в нищете и проблемах, касающихся семьи и своего детства», — пишет издание.

Отец Лукошникова рассказал журналистам, что до переезда в Петербург его сын окончил агропромышленный техникум в Коми, подрабатывал курьером в службе доставки и собирался в армию.

«Перед армией хотел поработать, что-то хотел купить. Поехал в Питер. Девочка, с которой он дружил, поехала в Питер учиться. Необщительный. Ему звонишь, а он отвечает, что работает. График был с утра до позднего вечера. Так пообщаемся — вроде всё хорошо. Что какие-то проблемы, он ничего не говорил», — поделился мужчина.

Проанализировав публикации и действия Лукошникова в соцсетях, СМИ и телеграм-каналы отметили большое количество деструктивного контента — в частности, «кровавые видео из компьютерной игры RDR2», и созданные с помощью нейросети ролики, имитирующие взрыв головы самого автора. «Mash на Мойке» пришел к выводу, что молодого человека одолевали «перманентные маниакальные мысли».

«Остановить биение сердец»: что выкладывал подозреваемый в соцсети

«112» отмечает, что в начале 2025 года Лукошников завел телеграм-канал, «романтизирующий убийства и саморазрушение», и публиковал там «откровенно маньячный контент» — в частности, фрагменты записи видеоигр RDR2 и GTA5, где «устраивал массовые расстрелы» и обязательно делал «контрольные выстрелы в голову каждому».

«По нашей информации, юноша, настрелявшись по людям в играх, начал основательно готовиться к реализации опыта в жизни. Перед убийством он закупал оружие — чёткий план действий вынашивался не один день. Вероятно, в играх он отрабатывал некоторые моменты — убивал NPC молотком и ножом, прямо как своего товарища», — пишет телеграм-канал.

«Комсомолка» отмечает, что Лукошников «целенаправленно связывал, резал и расстреливал игровых персонажей, накладывал поверх этих видео поп-музыку и публиковал в блоге».

«Лукошников ассоциировал себя с лесным человеком Яг-Мортом, героем из легенд народа коми. Существо, по преданиям, отличается своей неимоверной злобой и кровожадностью», — пишет SHOT.

Петербургская интернет-газета «Фонтанка», изучив записи Лукошникова в соцсетях, предположила наличие у юноши «серьезных проблем с психикой». По постам молодого человека в его личном телеграм-канале издание проследило, как он все более откровенно высказывал деструктивные мысли и выражал агрессию. Себя он характеризовал как «хорошего парня со злыми намерениями».

«Я ищу край безумия и жестокости, чтобы знать, когда хуже уже и быть не может. Я ненавижу этот мир и его людей, я ненавижу себя. Но больше всего я ненавижу свою слабость за то, что я не способен остановить биение людских сердец», — делился Лукошников.

28 августа он пересказывал увиденный накануне ночью сон, в котором «зарезал человека», и делился, что «уже и забыл, насколько это приятно — проснуться с утра» после такого.

16 сентября Лукошников написал, что давно не принимает антидепрессанты, поскольку они якобы ему не помогают.

23 сентября в его телеграм-канале появилось предупреждение: «Если мне в руки попадёт ствол, я не упущу шанс застрелить кого-нибудь».

2 октября молодой человек опубликовал пост следующего содержания: «Сегодня приснилось, как я выжил после суицида, самый страшный кошмар».

Из постов Лукошникова «78» делает вывод о том, что он «долгое время вынашивал мечту о расправе над случайным человеком, и его выбор пал на одноклассника».