В США задержали и готовят к депортации двух россиянок, которые, по данным местных властей, въехали на территорию военной базы Кэмп-Пендлтон в штате Калифорния. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе посольства России.

«В настоящее время они находятся в местном депортационном центре, ожидая репатриации», — уточнили дипломаты.

В посольстве сослались на данные Иммиграционно-таможенной службы США от 26 января, согласно которым россиянки были переданы ей после «несанкционированного въезда» на базу.

Российский телеграм-канал SHOT ранее писал, что россиянки попали на военный объект случайно, когда искали ближайший «Макдоналдс». В публикации говорилось, что им грозит отправка в тюрьму на срок до полугода.

По информации канала, задержанными оказались две подруги из Самары Кристина и Наталья, которые путешествовали по Америке на машине. По дороге через Сан-Диего они решили перекусить и, руководствуясь маршрутом, который построил навигатор, свернули с трассы. Но прибыв на место, они оказались на территории базы морпехов, от которой «Макдоналдс» находился в 5 км.

Американские военные задержали россиянок возле стоянки боевой техники, их машину эвакуировали на штрафстоянку. Как утверждал SHOT, по данным на 26 января, девушки находились под стражей уже около трех суток и друзья собирали им деньги на адвокатов.

Канал отмечал, ссылаясь на россиян среди местных жителей, что туристы якобы регулярно «сворачивают не туда» из-за навигатора и попадают на базу Кэмп-Пендлтон, потому что ее пропускной пункт находится дальше, чем въезд на территорию.

«А отпустят или арестуют заплутавших путешественников — зависит от настроения военных», — говорилось в публикации.

В конце декабря сообщалось, что группа серферов случайно забрела на пляж, который относится к территории базы Кэмп-Пендлтон. К ним подъехала военная полиция, которая выписала им штрафы за проникновение. Узнав, что у одного мужчины из компании нет американского гражданства, военные сдали его иммиграционным службам.

Согласно сообщению, мужчина родом из Ливана давно жил в США и имел статус постоянного резидента, но потерял его из-за судимости за преступление, связанное с наркотиками. На момент публикации 29 декабря он уже четыре месяца находился в следственном изоляторе.