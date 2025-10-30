С середины 2024 года УМВД России по Архангельской области использует программный комплекс анализа и распознавания биометрических данных компании NtechLab. За этот период искусственный интеллект помог найти 45 без вести пропавших людей и способствовал раскрытию свыше 300 преступлений. С его помощью также были выявлены более 1500 правонарушителей.

Высокотехнологичное решение позволяет правоохранительным органам в режиме реального времени анализировать видеопотоки с камер видеонаблюдения, установленных в городе. Нейросеть за доли секунды идентифицирует лицо, силуэт или действия человека, что значительно ускоряет поиск преступников и пропавших без вести. Точность распознавания системы превышает 99,9%.

Искусственный интеллект активно применяется для обработки и изучения больших объемов видеоматериалов с мест преступлений, происшествий и других событий, что раньше требовало значительных временных затрат.

«Наш флагманский продукт Find Face обеспечивает рекордную точность и высокую скорость распознавания лиц, силуэтов и действий людей. Это позволяет значительно расширить возможности оперативных подразделений при поиске преступников. Помощь ИИ делает города но-настоящему безопасными: нейросеть зачастую играет на опережение и не только помогает оперативно разобраться с последствиями преступлений, но и во многих случаях — предотвратить их», — отметил генеральный директор NtechLab Алексей Паламарчук.