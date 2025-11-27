У московского следствия спустя 26 лет появился обвиняемый по делу об убийстве президента компьютерной компании «Вист» Михаила Постникова, сообщает официальный телеграм-канал столичного главка СК. Этот человек, которого считают исполнителем, помещен в СИЗО. Силовики также работают над установлением и задержанием соучастников, о которых также получили информацию.

Фигуранту предъявлено обвинение в убийствах, совершенных организованной группой, общеопасным способом, по найму, а также совокупно с разбоем, вымогательством и бандитизмом (пп. «е, ж, з» ч. 2 ст. 105 УК), что грозит лишением свободы вплоть до пожизненного.

Как следует из релиза, речь идет об индивидуальном предпринимателе, который занимается грузоперевозками и, по данным следствия, входит в организованную преступную группу. На него дал показания свидетель в ходе расследования уголовного дела против участников ОПГ о серии убийств в Москве в 1998-2006 годах.

«Между обвиняемым и свидетелем проведена очная ставка, в ходе которой свидетель указал на обвиняемого как на лицо, совершившее преступление», — говорится в сообщении.

Как напоминает СК, тело Постникова с огнестрельными ранениями нашли 27 декабря 1999 года во дворе жилого дома на улице Маломосковской между станциями метро Алексеевская и ВДНХ на севере столицы. Тогда раскрыть преступление не удалось.

Однако спустя четверть века столичные следователи и оперативники московского главка МВД в ходе совместной работы выявили свидетеля, который рассказал об известных ему обстоятельствах убийства главы компании «Вист», сообщает канал.

Как писали СМИ в президента фирмы выстрелили семь раз из пистолета Макарова, предположительно, оснащенного глушителем. Постникову было 36 лет. Жители дома приняли выстрелы за хлопки новогодних петард.

На момент убийства «Вист» называли в прессе «крупнейшим производителем отечественной компьютерной техники», но одновременно указывали, что после кризиса 1998 года он «полностью растерял свои позиции на компьютерном рынке» и «находится на грани банкротства».

«Компания обросла долгами, ее продажи упали. По одной из версий, отказ расплатиться по долгам и стал причиной гибели бизнесмена», — писал в 2006 году «Коммерсантъ». Фирма «Вист Компьютер» была ликвидирована в 2018 году.