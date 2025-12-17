В Волгограде мужчина убил жену выстрелом в голову в упор из травматического пистолета, после чего расчленил тело и часть останков выбросил в реку, а часть спрятал в овраге. Он заявил в полицию о пропаже супруги, но в результате был задержан как подозреваемый и сознался в убийстве, сообщают региональные СК и полиция.

Мужчина обратился в отдел полиции Кировского района Волгограда 16 декабря. Однако, рассказывая об обстоятельствах «пропажи» жены, он начал путаться в показаниях, что насторожило правоохранителей.

Из-за возникших во время опроса подозрений была назначена предварительная процессуальная проверка, и уже в ее ходе следователи и полицейские получили «неопровержимые доказательства причастности заявителя к совершенному преступлению», сообщили в органах.

Как выяснили оперативники и следователи, двумя днями ранее, 14 декабря, между супругами, которые находились дома, произошел конфликт, в ходе которого муж «произвел один прицельный выстрел в голову потерпевшей». Женщина умерла на месте.

Убедившись, что жена не подает признаков жизни, волгоградец с целью сокрытия следов преступления решил избавиться от тела.

«Испугавшись, расчленил, вывез на реку Волгу и там попытался утопить. Понял, что утопить не получится, две части вывез в сторону гаража и в овраге спрятал в камыши», — рассказал о дальнейшем сам задержанный на видео, которое публикует полиция.

Чтобы избежать уголовной ответственности, после избавления от останков мужчина пошел в полицию и заявил о пропаже жены. Он утверждал, что она ушла из дома и не вернулась.

Против мужчины, который полностью признал вину, возбудили уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК), за что грозит до 15 лет лишения свободы. Следствие направило в суд ходатайство о заключении его под стражу.