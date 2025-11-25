В израильском издании Israel Hayom вышла колонка эксперта Шея Гала, в которой он отмечает разницу между тем, как Европа реагирует на действия России на Украине, и тем, как она относится к ситуации на Кипре — территории государства-члена ЕС. По мнению автора, Европа демонстрирует жесткость в украинском вопросе, но десятилетиями избегает реальных шагов в отношении Северного Кипра, находящегося под контролем Турции.

Гал подчеркивает, что европейская позиция выглядит противоречиво: «Европа торопится действовать в отношении Крыма и Донбасса, но медлит, когда речь идет о Кипре». Он пишет, что на этом фоне обсуждаемый план администрации Дональда Трампа о прекращении огня между Россией и Украиной повторяет прежние ошибки.

Украина, по словам эксперта, уже однажды обменяла стратегические возможности на «бумажные гарантии» в Будапеште, и сейчас ей предлагают уступки в обмен на новые политические обещания, не подкрепленные жесткими механизмами защиты.

Эксперт также напоминает, что Кипр играет важную роль в безопасности Израиля: через регион проходят энергетические маршруты, воздушные коридоры и коммуникационные линии. Север острова под контролем Турции он называет зоной, где действуют силы, враждебные Израилю. Поэтому нежелание ЕС защищать государство, являющееся его членом, он рассматривает как тревожный сигнал.

Гал делает вывод, что страны, находящиеся на геополитических границах, такие как Украина, Кипр и Израиль, вынуждены полагаться прежде всего на собственные силы. Завершает он колонку словами: «Лучше спор, чем зависимость; лучше сдерживание, чем одобрение; лучше суверенная опора, чем выживание, отданное на чужую добрую волю».