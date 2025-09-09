Компьютерная томография, проведенная накануне зачатия, резко повышает риски потери беременности и врожденных аномалий развития плода. К такому выводу пришли канадские врачи, проанализировав медицинские записи пяти миллионов рожениц и их детей за 30 лет, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Annals of Internal Medicine.

Компьютерная томография — метод послойного сканирования внутренних органов человека с помощью рентгеновского излучения.

При помощи КТ диагностируются самые разные заболевания — в отличие от обычной рентгенографии этот метод выявляет мельчайшие изменения в тканях за счет более высокой четкости снимков. Врачи из Еврейской больницы общего профиля в Монреале (Канада) решили выяснить, влияет ли рентгеновское излучение, полученное женщинами незадолго до зачатия, на риск самопроизвольного выкидыша или развития врожденных аномалий у младенцев.

Для этого они провели когортное исследование, в котором проанализировали медицинские записи о ходе 5142339 беременностей, зафиксированных в провинции Онтарио за период 1992-2023 годов. Возраст женщин составлял 16-45 лет.

Для оценки полученной дозы излучения ученые принимали в расчет число исследований КТ брюшной полости, таза, поясничного или крестцового отдела позвоночника за 4 недели и меньше до предполагаемой даты зачатия.

На основе медицинских записей этих рожениц авторы подсчитали число самопроизвольных выкидышей, а также внематочных беременностей и случаев мертворождения, а также врожденных аномалий, зарегистрированных в первый год жизни младенцев.

Истинные механизмы остаются неясными

Оказалось, что из 5142339 случаев беременности 687692 рожениц незадолго до зачатия проходили исследование КТ, потеря беременности фиксировалась в 10,4% случаев. Статистика показала, что у женщин, не делавших КТ накануне зачатия, потеря беременности фиксировалась в 101 на 1000 случаев, у проходивших одно исследование КТ 117 на 1000 случаев, у проходивших 2 КТ в 130 на 1000 случаев, 3 и более исследования — в 142 на 1000 случаев.

«Абсолютная частота потери беременности была несколько выше, если сканировалась брюшная полость, таз и нижний отдел позвоночника. Среди тех, кто делал КТ, риск спонтанной потери беременности несколько увеличивается, если время последнего сканирования становится ближе к предполагаемому времени зачатия», — говорится в исследовании.

Что касается врожденных аномалий развития, то они фиксировались в 62, 84, 96 и в 105 случаях на тысячу у женщин, не проходивших КТ накануне зачатия, и проходивших его 1, 2, 3 и более раз.

«Прохождение КТ перед зачатием может быть связано с повышенным риском спонтанной потери беременности и врожденных аномалий, однако истинные механизмы этого остаются неясными, — пришли к выводам ученые. — Если ионизирующая радиация от КТ-сканирования изменяет генетическую стабильность неоплодотворенного ооцита человека, возникают вопросы о связи времени КТ-исследования с последующим риском потери беременности и врожденных аномалий».