Кулинарного историка и автора телеграм-канала «Русская кухня: история» Павла Сюткина задержали по уголовному делу о распространении заведомо ложной информации о российских Вооруженных силах. Об этом сообщается в телеграм-канале Главного следственного управления Следственного комитета по Москве.

По данным ведомства, психолого-лингвистическая экспертиза сообщений, опубликованных мужчиной в мессенджере, показала, что они содержат «фейки», касающиеся действий российской армии в отношении мирного украинского населения. В СК не уточнили, о каких именно публикациях идет речь.

Как следует из текста официального сообщения, уголовное дело в отношении историка русской кухни было открыто Черемушкинским межрайонным следственным отделом следственного управления по Юго-Западному административному округу. Его деятельность была пресечена совместными усилиями следователей СК по Москве и оперативников ФСБ.

Сюткина доставили в подразделение московского Следственного комитета. Ожидается, что в ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

Телеграм-канал «Осторожно, новости» обратил внимание на «публичные доносы» против Сюткина со стороны журналиста ВГТРК Андрея Медведева и телеграм-канала «Сыны монархии», которые, среди прочего, содержали обвинения в «глумлении» над смертью военкора Владлена Татарского и симпатиях к «укротеррору».

В 1987 году Павел Сюткин окончил МГИМО. В 1990 году защитил степень кандидата исторических наук. До начала 2010-х годов он работал в банковской и инвестиционной сферах, а также на госслужбе, после чего посвятил свою деятельность кулинарным исследованиям. Его авторству принадлежат книги «Непридуманная история русской кухни» и «CCCP CookBook: True Stories of Soviet Cuisine».