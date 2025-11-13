Истребитель Су-30 потерпел катастрофу в Карелии при выполнении учебно-тренировочного полета, экипаж погиб. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны России.

Самолет упал в безлюдном районе, полет выполнялся без боекомплекта, добавили в ведомстве.

О крушении борта также сообщил губернатор Карелии Артур Парфенчиков.

«Получил информацию о падении военного самолета в Прионежском районе. Направил экстренные службы Карелии к месту предполагаемого крушения», — написал он в телеграм-канале.

По данным Baza, самолет упал в лесу в районе озера Лососинское недалеко от аэродрома.

В октябре Минобороны сообщало о падении истребителя-перехватчика МиГ-31 в Липецкой области. Авария произошла при заходе на посадку после планового учебно-тренировочного полета. Экипаж катапультировался и выжил.