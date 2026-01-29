Вся информация, которую пользователи загружают в нейросети, хранится на сервере компании-разработчика, сообщил NEWS.ru IT-эксперт, председатель комиссии в Институте развития интернета Артем Геллер. Он отметил, что данные пользователей через чат-боты могут утекать в открытый доступ.

Специалист подчеркнул, что нейросети учатся благодаря информации, которую в нее загружают. По словам эксперта, диалоги с чат-ботами уже индексировались в поисковиках, благодаря чему их мог прочитать любой желающий.

Геллер отметил, что данные из баз нейросетей могут утекать по множеству разных путей. При этом разработчики понимают, что это очень плохой результат с точки зрения безопасности.

«Также среди находок в сети после использования искусственного интеллекта бывают личные данные в виде персональных или важных корпоративных сведений», — предупредил он.

Ранее Politico писало, что летом 2025 года исполняющий обязанности руководителя Агентства кибербезопасности и защиты инфраструктуры (CISA) США Мадху Готтумуккала загрузил конфиденциальные документы ведомства в открытую версию ChatGPT. Издание указывает, что вся информация, поступающая в эту версию нейросети, доступна разработчику, а чат-бот может использовать ее в качестве ответа другим пользователям.

Источники издания уточнили, что среди загруженных файлов не было тех, что помечены как секретные, но многие из них были «только для служебного пользования».

В конце июля 2025 года журналист Хенк ван Эсс обнаружил в результатах поиска Google свыше 500 чат-сессий с ChatGPT, в которых содержался компромат в том числе на госслужащих и топ-менеджеров крупных компаний. В некоторых случаях пользователи обсуждали сделки и даже планировали кибератаку на ХАМАС.

Ван Эсс уточнял, что часто юзеры оставляют о себе личную информацию — либо напрямую, либо через документы, которые они загружают.

«В некоторых случаях OpenAI позволяла поисковым системам обнаруживать сообщения в чатах, что означало их появление в результатах поиска Google и других сайтов», — писал о причинах утечки The Telegraph.

Глава компании OpenAI (разработчик ChatGPT) Сэм Альтман также говорил, что общение с чат-ботом не может быть таким же конфиденциальным, как разговор с врачем или психотерапевтом. Кроме того, добавил он, компания будет обязана раскрыть переписку того или иного пользователя с Chat GPT, если такой запрос поступит из суда.