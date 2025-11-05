Российским сыроварам стоит возрождать отечественные виды сыра, а не пытаться копировать итальянские. Такое мнение президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини высказал в специальном интервью RTVI.

«По поводу пармезана я вам расскажу анекдот. В России в последнее время устраивают ярмарки сыров, [тут] придумали все сыры [которые существуют] в мире практически. И приходит итальянский посол, ему дают дегустировать пармезан. И спрашивают: «Ну, как вам?» Он отвечает: «Ну, наверняка это пармезан, но точно это не сыр»», — говорит Торрембини.

По словам бизнесмена, в России есть производители сыров, «которые уже достигли хороших результатов».

«Но, понимаете, пармезан надо делать именно там, где провинция Парма, Реджо-Эмилия, потому что климат, потому что природа позволяет сделать именно вот этот сыр. А где вы найдете в России территории, которые похожи, очень близки именно к этому? Нигде», — рассуждает Торрембини, родившийся практически «на родине» пармезана — между городами Парма и Виченца.

Итальянский бизнесмен рассказал, что однажды был на Байкале, где ему дали продегустировать местную моцареллу.

«Ничего особенного. То есть вкусное, но это не настоящее. Я говорю: «Ребята, давайте дадим другое название. Назовите это «байкарелла», типа того». Ну, некоторые услышали меня и сделали так. Потому что это действительно вкусный сыр, но это не то, что вы кушаете в Италии, это другое», — пояснил Торрембини.

По мнению собеседника RTVI, в России следует возрождать отечественные традиции сыроварения.

«У вас была старая традиция по сырам в Советском Союзе (костромской, другие сыры), а потом все это потерялось. Я говорю: давайте занимайтесь именно вашими сырами, которые были очень вкусные. Улучшайте качество, технологии и так далее», — посоветовал Торрембини.

Как подчеркнул глава Ассоциации итальянских предпринимателей, «настоящее импортозамещение — восстановить то, что раньше было хорошо».

«Естественно, неплохо попробовать именно итальянский или голландский сыр, но а наши, русские-то, почему нет?» — заключил Торрембини.