Российский телеведущий, шоумен и продюсер Иван Ургант запустил на YouTube новый канал под названием «Живой Ургант». Первый ролик продолжительностью менее полутора минут был опубликован вечером 25 декабря и получил название «Ургант удивил даже близких».

В видео Иван Ургант сообщает, что на канале будут выходить материалы, снятые им и его командой во время поездок в 2025 году.

«Будем выкладывать то, что выкладывается», — заявил он, попутно поздравив зрителей с наступающим Новым годом.

Также в начале ролика ведущий намекнул на изначальные планы по созданию контента, аналогичного его прежнему проекту — программе «Вечерний Ургант», которая долгое время выходила на «Первом канале», но была закрыта после его публичного высказывания против проведения Россией боевых действий на Украине в первый день начала военной операции .

«Все как обычно сделали: поставили жидко-кристаллические экраны, декорации, оркестр… Два хора, детский и взрослый. Зрителей 700 человек. Все! 15 камер, съемка началась, я выхожу и вдруг. А вот стоп, не то», — рассказал Ургант, описав подготовку к съемкам, которая в итоге не воплотилась в привычный формат.

Иван Ургант вел шоу «Вечерний Ургант» на «Первом канале» с 2012 по 2022 год, а с апреля 2025 года выступает с концертной программой «Живой Ургант».

Ранее, в декабре, газета The New York Times сообщала, что несколько «видных россиян» лично обращались к президенту России Владимиру Путину с просьбой «реабилитировать» Урганта и вернуть его программу в эфир, однако эти просьбы не получили поддержки.